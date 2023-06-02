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社會 社會焦點 保障人權

父逼3歲兒戒尿布「繩綁下體放一晚」　瞎扯：他自己抓的

記者黃翊婷／綜合報導

高雄莊姓男子有毒品、過失傷害、肇逃等前科，出獄之後獨自照顧3歲的兒子（妻子未同住），他疑似為了幫兒子戒斷尿布，竟然用不明線繩綑綁兒子的下體，造成生殖器腫脹、瘀傷。雖然莊男一下子辯稱是「輝哥」綁的，一下子又改口說是兒子自己抓的，但高雄地院法官都不採信，最終依成年人故意對兒童犯傷害罪判處有期徒刑2年6個月。

尿布,親子,父親,母親,小孩,兒童,家庭（示意圖／CFP）

▲莊男懶得幫兒子換尿布，竟用繩綑綁下體。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中提到，莊男2020年1月22日起獨自與兒子一起住在高雄市某民宅2樓，是主要的照顧者，但他疑似為了讓3歲的兒子戒斷尿布，竟用不明線繩綑綁下體，過了一段時間再鬆綁，導致兒子生殖器腫脹、瘀傷，後來幼兒園老師在幫忙清潔時才發現異狀，立即通報高雄市政府家庭暴力暨性侵害防治中心，並由社工帶往醫院驗傷。

除此之外，莊男還曾在2019年11月22日於家中毆打妻子（後來分居，現已離婚）。莊男對妻兒施暴，經高雄少年及家事法院裁定核發保護令，規定他必須向高雄市政府衛生局電話報到，並接受親職教育輔導24周，每周1小時，但他都沒有出席，至今仍未完成親職教育輔導課程。

對於為何要綁住兒子的下體，莊男辯稱，兒子的傷勢不是他造成的，是「輝哥」做的，2020年4月19日輝哥和另一名友人來訪，要求他幫忙調取安非他命，他前後一共出去過2次，大約20分鐘，這段期間輝哥與兒子獨處過，後來毒品交易失敗，他回家之後發現兒子下體紅紅的，像被蚊子叮，他拿照片給兒子看，兒子說是輝哥弄的，直到隔日幼稚園老師發現異狀，他才知道傷勢很嚴重。

然而，負責帶孩子去驗傷的社工表示，驗傷結束之後曾向莊男詢問傷勢是怎麼來的，他一直說是孩子自己抓的，但怎麼看都不像，沒想到他一聽竟然暴怒，作勢要拿安全帽打人；此外，孩子在回家之前，一聽到「爸爸來了，等一下要準備跟爸爸回家」，一直搖頭說不要，雙方對質時，孩子也只要求社工抱，甚至不敢看父親一眼。

莊男的妻子也證稱，事發前幾天曾回去探望兒子，兒子包著尿布，當時莊男就有說，「那2包尿布用完，就不會幫兒子買尿布」，推測可能是兒子尿在褲子上，莊男對更換尿布感到不耐煩，才會用東西包住下體。

而經過醫院診斷，受害的孩子雖然可以如廁，但如今已經5歲了，卻還沒有和一般孩子一樣有勃起生理反應，不排除此事可能對孩子的生殖功能或泌尿功能造成影響，建議觀察至青春期，若確定沒有影響就可以不用再回診。

高雄地院法官認為，莊男雖然聲稱是「輝哥」弄傷兒子，但他在偵訊過程中說詞不斷反覆，一下子又改口說是自己徒手捏的，對於造成傷勢的原因、事發的時間地點都交代不清，顯然有意隱瞞孩子受傷的過程，最終不採信他的說詞，並依成年人故意對兒童犯傷害罪判處有期徒刑2年6個月。

另外，法官又依傷害罪判處莊男有期徒刑4個月、違反保護令罪3個月，合併應執行刑期為6個月，這部分得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。

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