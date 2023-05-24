「鞋子不見了」她堅持找鞋遭撿屍　衝動男伸手摸要關7個月

記者黃翊婷／綜合報導

高雄女子小蘋（化名）去年1月25日和朋友相約喝酒聚會，離開時發現鞋子不見了，以為是曾姓男子拿走的，於是請計程車司機改變目的地，沒想到抵達曾男家之後，卻遭對方揹上樓猥褻。雖然曾男辯稱是小蘋主動的，但高雄地院法官不採信，最終依乘機猥褻罪判處7個月有期徒刑。

▲小蘋想找回遺失的鞋子，沒想到卻因此遭到曾男猥褻。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

小蘋在判決書中提到，去年1月25日她和閨蜜、閨蜜老公、曾男相約一起去喝酒，曾男是閨蜜老公的朋友，喝完之後她和閨蜜一起搭計程車離開，當時已經醉了，在車上發現鞋子不見，想到是曾男送她們上車的，以為鞋子被對方拿走，於是請閨蜜幫忙聯繫，打算去曾男家找回鞋子。

小蘋接著說，閨蜜因為有事中途先下車，抵達曾男家時，她意識模糊，隱約有聽到曾男幫忙付車錢，但不記得自己是怎麼進去對方家中，「應該是他揹我進去的，我到他家電梯門口，因為頭暈想吐沒辦法走就蹲著，他扶我上樓，我進到他家後，因為頭暈就躺在床上，我知道他在摸我，但我沒力氣抵抗」，雖然有用手抵擋、口頭表示不要，但還是遭到強吻、撫摸下體。

挨告的曾男則辯稱，當天的確有揹小蘋搭電梯上樓，也有把人帶到房間床上並擁抱、親吻，但絕無任何猥褻的意思，「當時是她先抱及親我，我才抱及親她」，他沒有伸手摸下體，而且在小蘋搖頭表示拒絕之意後，便馬上停止動作。

高雄地院法官綜合小蘋、閨蜜、曾男和另一名證人的證詞，發現小蘋在聚會場所時就已經是酒醉狀態，需要人攙扶才能坐上計程車，抵達曾男家也需要被人揹、抱或者攙扶才能移動，可見當時她的確呈現意識不清而不能抗拒的酒醉狀態。

此外，法官認為，小蘋對受害過程描述十分詳細，提到曾男伸手撫摸下體、親吻嘴巴，她有說不要，加上手機一直響，她起來接電話，對方就沒有繼續摸，也沒有制止她接電話或繼續猥褻；若是有意誣陷，依照常情應該會故意誇大受害情節，她卻說出不少有利於曾男的證述，可見她的說詞可信度比較高。

法官指出，小蘋明確否認主動擁抱、親吻，曾男卻說是女方主動，若真的是女方先主動，在沒有其他突發狀況的情形下，應該不會在同意之後又馬上出言拒絕；考量到曾男犯後矢口否認犯行，至今也未與小蘋達成和解，最終依乘機猥褻罪判處他7個月有期徒刑，全案仍可上訴。

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