老公送愛心約她「一起打球啪啪」　正宮怒拍22張證據反挨告

記者黃翊婷／綜合報導

人妻美美（化名）懷疑丈夫阿明（化名）有外遇，對方曾和一名暱稱為「nana」的女子互傳愛心表情符號，還傳送「再一起打球一起啪啪〈笑臉符號〉」、「妳的屁股才留給我，不能跟別人亂來，只有我才可以」、「我們再去約會」等曖昧訊息，她情急之下用手機翻拍對話內容，結果卻遭丈夫告上法院。高雄地院法官審理後，認為美美的行為並無違法，最終裁定無罪。

▲美美翻拍丈夫的手機訊息，竟因此挨告。（示意圖／記者許力方攝，與本文當事人無關。）

起訴書中提到，美美在2015年至2018年間偶然發現丈夫的手機跳出一名暱稱為「nana」的女子傳來訊息，竟趁阿明在上廁所的時候，偷偷用手機翻拍對話內容，照片多達22張，並一直留到2021年3月才提出相關告訴，涉犯《刑法》第315條之1第2款之無故照相竊錄他人非公開之談話罪。

對於檢方的指控，美美辯稱，當時看到丈夫與nana的對話內容十分曖昧，包含「再一起打球一起啪啪〈笑臉符號〉」、「我太太在我怕」、「妳的屁股才留給我，不能跟別人亂來，只有我才可以」、「我們再去約會」、「是我吃你」等等，還互傳愛心、親嘴的表情符號，為保全婚姻才會翻拍訊息，況且在這之前，丈夫曾與她的朋友搞曖昧，雖然已經答應不再往來，但還是影響到她對丈夫的信任，「之後丈夫仍經常晚歸或外出聚會，我確實對丈夫的婚姻忠誠感到不安。」

高雄地院法官檢視阿明與nana的對話內容，兩人確實曾傳送上述曖昧對話及表情符號，而且從對話中可知，nana知道阿明已婚的身分，也可以推論出兩人已發生親密行為；美美身為配偶，突然看到這樣的曖昧訊息，不可能毫無反應，她將訊息內容拍下也算情有可原，屬於主張配偶權的適切之舉。

此外，關於是否外遇一事，阿明曾出庭證稱，美美的確懷疑過他外遇，但因為家中是做生意的，難免需要帶客戶去一些應酬場所，「她要求我保證我沒有出軌，我回答應酬的時候，我爸爸及叔叔都會去，我沒有提出其他方式來安撫或取信於她，因為我沒有出軌，沒有就是沒有。」

法官認為，不論阿明是否曾與美美的友人出軌，在婚姻關係中，配偶稍加詢問及關切本屬當然，阿明卻在美美為此感到不安時，僅以單純否認的說詞回應，沒有任何安撫的行為，獨留妻子徬徨無助；而在這樣的情形之下，美美對於這段婚姻自然有比較深的不安全感，翻拍丈夫與nana的對話也是為了保障婚姻權，因此認為她的行為並非出於「無故」，不構成妨害秘密罪，最終裁定無罪，全案仍可上訴。