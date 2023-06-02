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拜登跌倒！　空軍官校畢典演說「講台上跌跤」正面撲地

文／中央社科羅拉多泉1日綜合外電報導

美國總統拜登（Joe Biden）今天在科羅拉多州美國空軍官校（Air Force Academy）的講台上被絆倒，正面撲地，所幸他看起來沒有受傷。

▲▼美國總統拜登（Joe Biden）今天在科羅拉多州美國空軍官校（Air Force Academy）的講台上被絆倒，正面撲地。（圖／路透社）

▲美國總統拜登（Joe Biden）今天在科羅拉多州美國空軍官校（Air Force Academy）的講台上被絆倒，正面撲地。（圖／路透社）

法新社報導，80歲的拜登今天赴空軍官校對畢業生演說。他跟一名官校學員握手後，準備走回自己的位置，但中途跌了一跤。

空軍人員幫忙扶他起來，之後拜登看起來已不需進一步協助。

▲▼美國總統拜登（Joe Biden）今天在科羅拉多州美國空軍官校（Air Force Academy）的講台上被絆倒，正面撲地，所幸他看起來沒有受傷。（圖／美聯社）

▲▼美國總統拜登（Joe Biden）今天在科羅拉多州美國空軍官校（Air Force Academy）的講台上被絆倒，正面撲地，所幸他看起來沒有受傷。（圖／美聯社）

▲▼美國總統拜登（Joe Biden）今天在科羅拉多州美國空軍官校（Air Force Academy）的講台上被絆倒，正面撲地，所幸他看起來沒有受傷。（圖／美聯社）

拜登起身後，指著似乎害他跌倒的東西，看起來像是講台上一個小型黑色沙袋。

白宮聯絡室主任拉伯特（Ben LaBolt）隨即推文：「他很好。他握手的時候，講台上有個沙袋。」

拜登是美國史上首位年過八旬的總統，明年將競選連任。醫師今年曾在報告中稱拜登身體健康，而且他會固定運動。

2020年11月，拜登剛選贏時任總統川普（Donald Trump）後不久，曾因跟寵物犬玩耍時不慎滑倒，送醫發現右足有微小骨裂。

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