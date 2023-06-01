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載妹騎改裝車違規被攔查　混身酒味慘了！他辯喝3碗燒酒雞暖身

▲桃園警方昨晚冒雨執行酒駕取締勤務，林姓男子騎車載女友因機車噪音太大被攔查，結果混身酒味酒測超標。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警方昨晚冒雨執行酒駕取締勤務，林姓男子騎車載女友因機車噪音太大被攔查，結果混身酒味酒測超標。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局昨（31）日晚間執行取締稽查改裝噪音車勤務，其中林姓男子騎車搭載女友外出，因機車噪音太大且紅燈左轉被員警當場攔查，員警察覺林男混身酒味，且機車車身有明顯改造，林男辯稱因颱風天出門前喝了3晚燒酒雞暖身，酒測後酒測值為每公升0.51毫克已超標，警方除依公共危險罪嫌送辦外，噪音部分則通報環保局裁處。林男則感嘆，因排氣管聲音過大被攔查卻意外被查出酒駕，真是因小失大！

桃園警分局昨天晚間執行取締稽查改裝噪音車勤務，並從1日零時起接續執行「靜桃計畫」，針對惱人噪音車加強攔查，拍照通報市政府環保局審查後通知違規車主進行檢驗。桃園警分局則利用取締酒駕勤務攔查多輛改裝噪音車，除當場拍照通報環保局外，也向違規車主勸說切勿擅自變更車體、排氣管，以免製造噪音影響社區安寧。

▲桃園警方昨晚冒雨執行酒駕取締勤務，林姓男子騎車載女友因機車噪音太大被攔查，混身酒味酒測值已超標。（圖／記者沈繼昌翻攝）

其中埔子派出所副所長姜之維率領警員謝昀融、王儷燁、吳俊逸執行取締酒駕勤務期間，在桃園區中正三街發現一輛改裝機車發出巨大噪音，同時違規紅燈左轉，因正好下大雨，員警當場攔查20歲的林姓騎士與其女友，告知紅燈左轉行為已嚴重影響其他用路人安全。

員警開立告發單過程中發現林姓騎士身上散發濃厚酒味，經檢測酒精濃度為每公升0.51毫克已明顯超標，林男辯稱，因颱風天比較冷，出門前喝了3碗燒酒雞暖身，沒想到卻因排氣管噪音太大引起員警注意攔查，還被查出酒駕，真是得不償失，員警依嫌公共危險罪嫌將林男送辦，噪音車部分則依規定通報環保局裁處。

桃園警方統計，自今年1月起迄今，配合環保局聯合稽查當場告發計115件，蒐證拍照通報環保局審查通知到驗計533件，今日起執行「靜桃計畫」將由環保局、警察局、監理單位等，對全市50處改裝噪音車熱點，進行跨局處強力稽查，從每週3次擴大到每天聯合稽查，籲請駕駛人切勿心存僥倖，以免荷包失血。

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