黨內轟民進黨性騷吃案　民眾黨前月曆女郎：PO文的都跟藍綠沒兩樣

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨一名女性前黨工控訴自己去年9月遭遇性騷擾，時任民進黨婦女部主任許嘉恬卻沒有妥適協助，各政黨人士紛紛發文譴責。而曾經擔任民眾黨「月曆女郎」及組織發展部網路組副組長的鍾棠芝則在一天之內連發3篇文質疑，「有時往往最後一根稻草都是被自己所愛的壓垮，今天PO文的每一個你們，都跟藍綠沒兩樣了。」

▲鍾棠芝去年曾發文要求鄞楷謙道歉。（圖／翻攝自Facebook／Christina糖汁，下同。）

鍾棠芝去年3月14日曾透過臉書發文，點名要求時任民眾黨副秘書長鄞楷謙出面直接對決、道歉，因為鄞對外放話稱她主動搭訕，讓她覺得被毀謗造謠，拒絕調去鄞的部門，竟遭威脅要讓她離職，「你當我是Hello Kitty嗎？請上層，跪求把他下架」。雖然事後鍾棠芝將文章刪除，但還是引發外界猜測是否遭到性騷擾；當時她曾發表聲明並向鄞楷謙道歉，強調沒有受到任何性騷擾，這件事被扭曲解讀，日後會更加謹言慎行。

然而，近日民進黨前黨工爆料遭合作導演性騷擾，求助當時的民進黨婦女部主任許嘉恬，卻又再一次受到傷害，引發各界議論，各政黨人士紛紛發文譴責，民眾黨主席柯文哲也發文表示，「民進黨雖然迅速道歉、展開調查，但這件事可以拖9個月這麼久，還是有問題！」

▲鍾棠芝發文希望同黨人士刪除相關文章。

鍾棠芝昨日（1日）在臉書發文表示，看到民進黨的性騷擾吃案事件，深深覺得無論是在政壇還是其他行業，總是有各種員工被請吃湯圓」，接著她又轉分享柯文哲的文章，一句「有時往往最後一根稻草都是被自己所愛的壓垮，今天PO文的每一個你們，都跟藍綠沒兩樣了。」讓去年的事件再次浮上檯面，甚至有網友猜測案情真相可能不單純。

對此，鍾棠芝表示，她只是單純訴求一件事，希望民眾黨的人將相關社群文章刪除，沒有想要追溯過去的事情，如今她早已不是同溫層，只是單純的柯粉，希望外界不要進行過度延伸，舊事重提擾亂他人，「假帳號網軍們，謝謝你們努力的煽風點火，讓你們吃瓜失望了，趕快回家勿逗留。」

▼鍾棠芝表明沒有要追溯過去的事情。