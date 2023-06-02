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大陸 大陸焦點 特派現場

打點滴突遭拔管！陌生男轉插「礦泉水桶」詭稱：這個能消水腫

一名女子在診所打點滴期間，突然被陌生男子拔掉藥瓶，接著對方還準備把點輸液插進一個礦泉水桶，讓她嚇傻。（圖／翻攝自微博／中國新聞周刊）

▲男子硬將點滴管從藥瓶拔出，插進水桶裡。（圖／翻攝自微博／中國新聞周刊）

圖文／CTWANT

大陸江蘇省一名孫姓女子上（5）月29日在診所打點滴期間，突然被陌生男子拔掉藥瓶，接著對方還準備把輸液管插進一個礦泉水桶，讓她嚇傻，所幸一旁的朋友見狀隨即趕走男子，才沒造成意外。消息曝光後有網友痛批，男子的行徑無疑是謀殺。

綜合陸媒報導，江蘇省連雲港市一名孫姓女子因為感冒不適，在朋友的陪同下去當地某診所打點滴，被病床旁的陌生男子不時搭訕，而她起初以為對方是工作人員或其他病人的家屬，對此就也沒太在意。

孰料，孫女後來呼叫醫護人員換藥，卻看到陌生男子不請自來，先是拔掉她的藥瓶，打算把輸液管插進一個礦泉水桶，並稱「這個該拔了，掛這個不好」、「我給妳掛這個，能消除水腫，明天起來胖胖的」，所幸對方拿的是一個空水桶，直到被她的朋友制止才離開。

對此，孫女指出，當時因為醫護人員都很忙，所以她隔天才將此事告知醫師，結果對方也嚇了一跳，除了表示不認識陌生男子，還提醒孫女在事發後就應立即告知醫護人員，重新換一瓶新的點滴。

消息曝光後掀起討論，網友紛紛表示「這算謀殺嗎」、「要是病人睡著了，後果不堪設想」、「好迷惑的行為」、「兩種情況：一種是遇到精神病，一種是博取流量。無論那種，都應該通知醫院保衛來處理」、「這個事都可以調監控報警」。

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