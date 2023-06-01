竹市推表藝團隊培訓講座 6／7拉縴人分享藝術行政秘笈

▲新竹市2023表演團隊藝術培訓講座–「團隊經營及組織營運」6/7場次開放報名中。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 簡舒祺／新竹報導

新竹市2023表演團隊藝術培訓講座–「團隊經營及組織營運」，邀請到2023年國家文化藝術基金會年度團隊–財團法人拉縴人文化藝術基金會營運長黃世雄， 於6月7日下午3時至5時，在新竹市文化局演藝廳與觀眾分享藝術行政秘笈。文化局表示，歡迎表演團隊、表演藝術工作者及對表演藝術有興趣的民眾線上報名（https://pse.is/4vyn69）。

市長高虹安表示，市府重視在地藝文發展，隨著國內疫情控管解封，許多表演藝術團隊已陸續安排國際演出及交流，黃營運長將分享他如何將與畢業校友組成的業餘合唱團，一步步打造成今日的國際合唱品牌「拉縴人」，盼能精進表演藝術團隊藝術行政專業知能、穩定團隊未來發展及營運，進而提升演出量能。

「歡迎在地表演藝術團隊踴躍報名，向黃營運長請益」文化局長錢康明表示，黃營運長具20年藝文行政經驗，為拉縴人男聲合唱團創始團員之一，曾任拉縴人男聲合唱團團長、第一男中音首席等職位，並以拉縴人男聲合唱團《當代無伴奏男聲合唱—千縷清風》專輯，入圍第23屆傳統暨藝術類金曲獎「最佳專輯製作人獎」。自2002年起辦理多項國際交流事務，足跡踏遍韓國、日本、德國、波蘭、法國等國家，更邀請國外各地合唱團隊來台演出。

文化局表示，舉凡企劃、補助、巡演、出國、行銷宣傳等工作，稱職的藝術行政人員往往得經歷3至5年的磨練，方能獨當一面。剛起步的團隊經常由團長身兼任行政工作，但隨著演出場次及規模增加，團長分身乏術，團隊也陷入規劃和實際執行上的落差與瓶頸。藝術行政工作者能夠盡可能弭平落差，確保團隊維持正常軌道前行，是打造團隊品牌的第一步。

文化局補充，表演藝術團隊中的行政工作是常被忽略實則不可或缺的一環，本次講座舉辨時間適逢畢業季，歡迎未來有志從事表演藝術領域的青年學子，共同瞭解專業團隊如何分工，也能藉此檢視生涯規劃是否與業界現況吻合，機會難得敬請把握。

更多新竹市文化局演藝廳活動詳情可至新竹市文化局官網（culture.hccg.gov.tw/）、或至風城演藝臉書粉絲專（facebook.com/dongda17）查詢。

▲財團法人拉縴人文化藝術基金會合影(資料照)。（圖／新竹市政府提供）