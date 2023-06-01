才因猥褻女童被判刑　「深海閻王」PO文道別後失聯...親友急報警

▲綽號「深海閻王」的王男，在臉書寫下一篇文章失聯，親友緊急協尋。（圖／網友提供）

記者張君豪、邱中岳／台北報導

曾遭朱雪璋設局砍斷腳筋的「深海閻王」，5月11日因為猥褻女童被判刑，他今(1日)下午在臉書上貼文，「我愛著你們所有人，但是我自己沒辦法走過這一關」，最後還寫道，「再見了，身為柔術家，離開希望穿上白色道服」後失聯，親友緊急前往北市中山分局報案請求警員協尋。

據了解，綽號「深海閻王」的王姓男子，曾與朱雪璋相約比武，卻慘被設局，他先前擔任國小才藝課教練時，竟然強拉女童坐在腿上，還強吻臉頰、嘴唇，甚至恐嚇不准告知任何人。

▲國內知名格鬥選手深海閻王曾風光代表台灣參加國際柔術賽事，日前猥褻國小女童遭法院判刑。（圖／翻攝臉書）

王姓男子在5月11日被高等法院認定說謊，依照強制猥褻罪嫌判刑1年6個月，全案仍可上訴，王卻在1日下午於臉書上貼文，「我知道無心之舉常常讓人不開心、無心的過失都照成傷害」等字句。

王又寫著，「我愛著你們所有人，但是我自己沒辦法走過這一關，我可以被侮辱，被欺負，但是沒辦法被冤枉。對不起我愛的所有人們，希望你們過的幸福」。

文末寫著「再見了。身爲柔術家，離開的時候也希望是體面的穿上白色道服」。親友見到臉書發文，且又持續連續不上王姓男子，目前也到中山分局中山二派出所請求警員協助定位協尋。警方指出，目前正透過手機、監視器等定位協助尋找王姓男子。

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