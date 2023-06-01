　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

才因猥褻女童被判刑　「深海閻王」PO文道別後失聯...親友急報警

▲▼綽號「深海閻王」的王男，在臉書寫下一篇文章失聯，親友緊急協尋。（圖／網友提供）

▲綽號「深海閻王」的王男，在臉書寫下一篇文章失聯，親友緊急協尋。（圖／網友提供）

記者張君豪、邱中岳／台北報導

曾遭朱雪璋設局砍斷腳筋的「深海閻王」，5月11日因為猥褻女童被判刑，他今(1日)下午在臉書上貼文，「我愛著你們所有人，但是我自己沒辦法走過這一關」，最後還寫道，「再見了，身為柔術家，離開希望穿上白色道服」後失聯，親友緊急前往北市中山分局報案請求警員協尋。

據了解，綽號「深海閻王」的王姓男子，曾與朱雪璋相約比武，卻慘被設局，他先前擔任國小才藝課教練時，竟然強拉女童坐在腿上，還強吻臉頰、嘴唇，甚至恐嚇不准告知任何人。

▲國內知名格鬥選手、綽號深海閻王的王毓霖曾風光代表台灣參加國際柔術賽事，卻因猥褻國小女童遭法院判刑。（圖／翻攝臉書）

▲國內知名格鬥選手深海閻王曾風光代表台灣參加國際柔術賽事，日前猥褻國小女童遭法院判刑。（圖／翻攝臉書）

王姓男子在5月11日被高等法院認定說謊，依照強制猥褻罪嫌判刑1年6個月，全案仍可上訴，王卻在1日下午於臉書上貼文，「我知道無心之舉常常讓人不開心、無心的過失都照成傷害」等字句。

王又寫著，「我愛著你們所有人，但是我自己沒辦法走過這一關，我可以被侮辱，被欺負，但是沒辦法被冤枉。對不起我愛的所有人們，希望你們過的幸福」。

文末寫著「再見了。身爲柔術家，離開的時候也希望是體面的穿上白色道服」。親友見到臉書發文，且又持續連續不上王姓男子，目前也到中山分局中山二派出所請求警員協助定位協尋。警方指出，目前正透過手機、監視器等定位協助尋找王姓男子。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
SM「奴隸條約」有前科！　親手毀數個天團
快訊／「深海閻王」找到了！送醫搶救中
25歲男「衝早餐店砍人」　交保笑著離開地檢署
民進黨性騷吃案　國民黨開轟
抗癌網紅認了裝病！「欺騙所有人3年」病照全是偷來
22歲嫩妻激戰公公！還懷雙胞胎　綠帽尪愣：該如何稱呼
就是現在！foodpanda現折150元　免費30次外送
「人選之人」真實版！綠營爆性騷　受害人被反問：妳怎不叫出來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／「深海閻王」PO道別文失聯！警追定位找到了　送醫搶救中

最高院認TDR非外國有價證券 鍾文智二審卻再被重判…律師重批高院違法

國道被灌醉了！鷗翼大貨車噴出百箱海尼根　啤酒灑一地變小河

25歲男「衝早餐店砍人」帶西瓜刀自首　30萬交保笑著離開地檢署

才因猥褻女童被判刑　「深海閻王」PO文道別後失聯...親友急報警

新兵訓練惹官司！他折棉被遭肘擊釀11種傷害...怒告同袍求償70萬

命大！閃違停大貨車自摔下秒機車遭輾　騎士差點捲進聯結車

快訊／下班注意！國1南下361K鼎金系統「槽車成火球」　黑煙狂燒

四叉貓被控觸犯《跟騷法》　高虹安前助理提告結果出爐

跟騷法上路恐怖情人退散！告誡拘提並行　8成騷擾者住手了

砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險

韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

衣櫃有鬼是真的？童年恐怖夢魘再現　《鬼出櫃》睡前千萬別看床底...

隋棠7歲兒遭同學說「腿好細」　「拒穿短褲」老公Tony反應超極端XD

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

豐原眼鏡男疑喝醉尾隨逞凶！　國中生遭酒瓶K頭狂喊對不起

北宜改管騎士遇攔查想逃逸　警拔槍+警棍狂抽：到底跑X小

快訊／「深海閻王」PO道別文失聯！警追定位找到了　送醫搶救中

最高院認TDR非外國有價證券 鍾文智二審卻再被重判…律師重批高院違法

國道被灌醉了！鷗翼大貨車噴出百箱海尼根　啤酒灑一地變小河

25歲男「衝早餐店砍人」帶西瓜刀自首　30萬交保笑著離開地檢署

才因猥褻女童被判刑　「深海閻王」PO文道別後失聯...親友急報警

新兵訓練惹官司！他折棉被遭肘擊釀11種傷害...怒告同袍求償70萬

命大！閃違停大貨車自摔下秒機車遭輾　騎士差點捲進聯結車

快訊／下班注意！國1南下361K鼎金系統「槽車成火球」　黑煙狂燒

四叉貓被控觸犯《跟騷法》　高虹安前助理提告結果出爐

跟騷法上路恐怖情人退散！告誡拘提並行　8成騷擾者住手了

翁馨儀泡澡到一半「浴缸的頭髮在動」　近看失聲尖叫：會有陰影！

具俊曄人品好？　在台韓國人曝對他的「真實想法」

時力批藍、綠對性平議題雙標　「國民黨對黃浴沂啟動性平機制了嗎？」

中職5月投打MVP出爐　蘇智傑、陳仕朋獲獎

SM「奴隸條約」有前科！親手毀數個天團　H.O.T.、東方神起全受害

快訊／「深海閻王」PO道別文失聯！警追定位找到了　送醫搶救中

最高院認TDR非外國有價證券 鍾文智二審卻再被重判…律師重批高院違法

快訊／「黑豹」勇奪T1職籃年度MVP　阿巴西：我還沒到極限

2023桃園閩南文化節開始了　6／10起藝閣vs踩街率先登場

唐鳳見證資安院與立陶宛創新局簽署數位合作備忘錄　強化民主社會數位韌性

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

社會熱門新聞

5億高中生配偶「從容走樓梯下10樓」　原因曝光

她扛父490萬債務　銀行18年收638萬元利息

5億高中生最後畫面曝光　他：驗出新事證

搭勞斯萊斯現身！連千毅好心情喊：早進去早出來

即／高雄男租屋處「29樓墜下」慘死！

快訊／國1清晨「4車追撞」　全線封閉

妻懷孕後不給碰！人夫「無性生活30年」崩潰求離

小三有磁扣進她家％％人夫！正宮怒告

飯店裝針孔偷拍狼落網　約砲自拍忘記帶走

快訊／陸軍體能鑑測意外！中校「5分鐘跳繩」休克

名媛拿假包！　愛馬仕、香奈兒被查扣「民眾拍下全仿的」

北市公車壓住行人雙腳　女痛苦哀號

清潔阿姨證實：夏男曾給3千求證婚

E奶女網紅賣「掀奶茶」再爆賣淫　本人發聲

更多熱門

相關新聞

高虹安前助理控四叉貓跟騷　偵查結果曝

高虹安前助理控四叉貓跟騷　偵查結果曝

網路名人四叉貓(本名劉宇席)因為去年多次爆料新竹市長高虹安前助理袁康介，曾涉及妨害風化等案件，除了公布判決書，還4度#(hashtag標記)袁康介，被控涉嫌洩漏個資、妨害名譽、以及違反《跟騷法》。台北地檢署調查後認為，相關內容有公開判決及新聞報導，並無憑空杜撰等理由，今(1日)將四叉貓處分不起訴。

鬼切擦撞騎士遭理論　駕駛當妻小面連揮10多拳

鬼切擦撞騎士遭理論　駕駛當妻小面連揮10多拳

臉書詐騙廣告出現黃仁勳！打詐國家隊出手了

臉書詐騙廣告出現黃仁勳！打詐國家隊出手了

四叉貓涉違反《跟騷法》　北檢出庭「不好說」

四叉貓涉違反《跟騷法》　北檢出庭「不好說」

兒被借錢察覺有異！揭媽砸500萬「零風險投資」

兒被借錢察覺有異！揭媽砸500萬「零風險投資」

關鍵字：

深海閻王臉書朱雪璋

讀者迴響

熱門新聞

李佳穎被求婚成功！　嫁小9歲羊肉爐老闆：我很幸福

三寶油門當剎車！母女校門口遭夾殺頂死在牆上

5億高中生配偶「從容走樓梯下10樓」　原因曝光

快訊／林飛帆有收到性騷案報告　坦承疏忽當事人不走申訴背後原因

她扛父490萬債務　銀行18年收638萬元利息

南韓名模癌逝「瞞病情走伸展台」　好友崩潰收死訊：原諒我躲著妳

T.O.P正式切割BIGBANG「塗掉團名」：早就退了

愛貓僵硬躺紙箱不動了　媽吐4字真相

全台薪資排行前3名出爐！第1不是醫師

外送員脫口一句話 小鐘尷尬了

聽不到火車進站　高中生戴抗噪耳機被撞死

5星座女最容易被騙砲　獅子座連錢都難守

日夫妻拍18禁片2年撈5億？網曝秘辛：賺很大

夏天必吃1水果！被讚是「天然威而鋼」

5億高中生最後畫面曝光　他：驗出新事證

更多

最夯影音

更多
砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險

砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險
韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面