學妹永遠最可愛！黃捷重返母校畢典嗨曬自拍　大讚「她」是人才

▲學妹永遠最可愛！黃捷重返母校畢典嗨曬自拍。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

鳳凰花開，各學校也紛紛進入六月畢業季。高雄市議員黃捷今（1）日出席母校高雄女中畢業典禮，她除了擔任頒獎嘉賓與學妹熱情合照外，也遇見上周剛獲美國國際科展工程組二等獎歸國的應屆畢業生學妹陳若雅。黃捷大讚她努力的成果，終於在世界舞台發光，讓全世界看見台灣科學教育的成功。

▲▼黃捷和剛獲美國國際科展工程組二等獎歸國的應屆畢業生學妹陳若雅合照。（圖／記者賴文萱翻攝）





美國國際科展是目前世界上高中生科學競賽的最高殿堂，各國都派出最強菁英隊伍參賽。黃捷表示，若雅學妹這次獲得的工程組二等獎，是本屆台灣隊的最大獎，相當不簡單。

陳若雅在休士頓獲獎當天，即接到蔡英文總統、賴清德副總統賀電，科教館館長劉火欽、 駐休士頓辦事處羅復文處長、Rice University Seiichi P. T. Matsuda教授、駐休士頓辦事處教育組楊淑雅組長也都在現場親自向她祝賀。

▲▼陳若雅這次獲得的美國國際科展工程組二等獎，是本屆台灣隊的最大獎。（圖／記者賴文萱翻攝）





黃捷說，高雄女中是台灣今年美國國際科展的最大贏家。陳若雅學妹熱愛藝術，從小就學習水彩畫，到高一開始學釉藥。這次科展競賽，她以東方的釉藥藝術結合西方的演算法科技，一舉驚艷美國的評審專家。大會評審也評論：「研究具高度藝術及商業價值，是極具前瞻性的作品。」

▲▼陳若雅這次獲得的美國國際科展工程組二等獎，是本屆台灣隊的最大獎。（圖／記者賴文萱翻攝）





根據大學升學相關規定，獲得國際科展二等獎者，可以保送台大電機資工系，或是以外加名額方式推甄醫學系。黃捷也說，若雅學妹努力的成果，終於在世界舞台發光，也讓全世界看見台灣科學教育的成功。她勉勵學妹，上了大學後要更專精自己的專長領域，期盼將來能繼續有所突破，讓世界看見台灣人才。