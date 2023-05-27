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才爆「黃捷將披綠袍」出戰左楠立委　他殺出宣布：全力爭取徵召

▲▼參戰民進黨左楠區立委，高雄市議員李柏毅宣布要全力爭取徵召。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲參戰民進黨左楠區立委，高雄市議員李柏毅宣布要全力爭取徵召。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨高雄左楠區立委劉世芳宣布不再連任，媒體人周玉蔻日前在臉書爆料，高雄會讓無黨籍議員黃捷接棒席位，不過，另一位也被點名有望接棒的民進黨高雄市議員李柏毅，今（27）日則宣布將全力拼搏爭取徵召，全力守護高雄左楠的轉型與建設。

▲▼高雄市議員黃捷。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲民進黨主席賴清德24日宣布2024地方立委最新名單，高雄市議員黃捷指，年輕世代上陣。（圖／記者賴文萱翻攝）

周玉蔻日前爆料民進黨徵召秘辛，稱會由黃捷接棒不連任的民進黨左楠區立委劉世芳席位，據傳某在地立委不贊成，認為高雄黨籍議員足有勝算。但黨中央評估黃捷具全國知名度，有指標性，可造出年輕世代與中間選民的支持波浪，強烈力挺，黃捷本人亦頗有意願，反對者應該不會堅持私見。

不過，李柏毅今天則宣布要全力拚搏、承擔責任爭取徵召，力拼延續左楠建設。他說，在劉世芳委員宣布退選前，自己原本已經在地方整軍跟支持者討論，要為明年賴清德主席選總統以及劉世芳委員的連任再努力、再拼一次，不料世芳委員因身體因素退出立委選舉。

▲▼參戰民進黨左楠區立委，高雄市議員李柏毅宣布要全力爭取徵召。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼參戰民進黨左楠區立委，高雄市議員李柏毅宣布要全力爭取徵召。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼參戰民進黨左楠區立委，高雄市議員李柏毅宣布要全力爭取徵召。（圖／記者賴文萱翻攝）

李柏毅說，自己在劉世芳宣布退選那天開始，就不斷地收到各界關心及在地支持者鼓勵，要把這幾年爭取建設的脈絡接續下去。他細數自己與左楠的情感，2006年擔任陳菊（花媽）市長的隨身機要秘書起，共同參與世運主場館跟高雄巨蛋興建過程；2010年陳菊市府團隊在高雄市議會遇到非常大的阻礙，預算被國民黨用強勢表決狂砍60億，因此2014年銜命在左營、楠梓區參選市議員。

李柏毅表示，在這近20年的時間裡，高雄產業逐漸轉型，而自己也一直都在參與高雄轉型的過程，從交通建設到爭取育兒津貼、公托中心、社宅，照顧社區長輩、從深入巷弄長照據點開辦的需求以及調整，從推動老人共餐開始進化到巷弄照顧站，從年輕照護到老，一直都在做這些努力。

李柏毅說，「未來，請交給我，李柏毅！全力為高雄左楠爭取建設！全力延續脈絡、承擔責任！」

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