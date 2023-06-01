德國報復俄羅斯　下令關閉4間俄羅斯駐德領事館

▲俄羅斯駐德國柏林大使館。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

德國與俄羅斯雙邊關係惡化，在克里姆林宮下令限制只有350名德國政府官員可以待在俄國境內之後，德國政府5月31日宣布，俄羅斯5間駐德國領事館必須在今年底之前關閉4間。這也讓德俄兩國關係降至新低點。

綜合Euronews等報導，俄羅斯在波昂、法蘭克福、漢堡、萊比錫及慕尼黑設有領事館，不過隨著德國吊銷俄羅斯五個駐德領事館之中的四個許可證，如今必須關閉其中四間。德國外交部發言人柏格（Christofer Burger）表示，這項政策旨在創造兩國人員與結構平等，在今年年底之後，俄羅斯在德國境內將只被允許繼續營運駐柏林大使館及另個領事館。

「這個決定已傳達給俄羅斯外交部」，柏格指出，儘管此舉令人遺憾，但俄烏戰爭也意味著兩國之間許多雙邊活動根本沒有基礎，是俄羅斯的行為讓兩國陷入此種局面。俄羅斯外交部則是譴責德國的做法，誓言將採取行動回應德國挑釁措施。

俄羅斯政府此前宣布，包括文化機構與學校工作人員在內，最多只能有350名德國政府官員待在俄羅斯境內。這意味著德國將不得不在11月之前關閉德國駐葉卡捷琳堡、新西伯利亞和加里寧格勒的領事館，只剩下德國駐莫斯科大使館及駐聖彼得堡領事館持續運作。

德國外交部5月27日曾提到，俄方此舉波及在俄羅斯境內為德國機構工作的數百名公務員與當地雇員，需要離開該國或辭職。

自俄烏戰爭爆發以來，德俄兩國關係緊張，已多次相互驅逐外交官，如今德國採取報復措施，要求俄羅斯關閉四間駐德領事館，也讓莫斯科與柏林的關係進一步惡化。