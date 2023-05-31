烏克蘭網紅「po醫院位置」籲捐物資！　結果醫院就被俄軍炸了

▲烏克蘭網紅阿爾金（Anna Alkhim）。（圖／翻攝自IG）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭一名有60萬人追蹤的網紅，日前在IG發文呼籲大家捐助物資到烏克蘭中部城市第聶伯羅（Dnipro）的一間醫院，因為裡面有許多受傷的軍人需要幫助。結果她發文後數小時內，這間醫院就被俄羅斯的飛彈擊中，造成4人死亡，其中包含2名年僅3歲和6歲的男童。

根據《每日郵報》報導，烏克蘭網紅阿爾金（Anna Alkhim）在IG擁有60萬人追蹤，她25日發了一段影片表示，第聶伯羅的6號和9號醫院裡收治大量烏克蘭士兵，呼籲粉絲一起把衣服和食物帶到捐贈處。

▲烏克蘭中部城市第聶伯羅（Dnipro）的一間醫院遭俄軍砲擊。（圖／路透）



沒想到，就在影片公布幾個小時之後，俄羅斯的導彈就擊中了該間醫院，造成4人死亡、30多人受傷，其中死者包含2名年僅3歲和6歲的男童，整座建築也幾乎被摧毀。

而阿爾金的影片成為眾矢之的，當地媒體指責她透露醫院位置，才會讓俄軍逮到機會攻擊。阿爾金也隨即將影片刪除，並關閉了個人IG，但她也回應，自烏俄戰爭開打以來，她是少數會發文中力挺烏克蘭軍隊的網紅，「你們（媒體）根本不在乎我有多支持烏克蘭，只會隨便把我放到頻道上。」

自2022年烏俄戰爭開始以來，烏克蘭政府就實施了戒嚴令，要求對社會有影響力的人士和媒體，不要在網路上發布敏感訊息。