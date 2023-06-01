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大陸 大陸焦點 特派現場

雲南彝良山洪暴發致3死1失聯　泥沙洪流沖校園356名學生受困

記者魏有德／綜合報導

雲南昭通市彝良縣今（1）日凌晨出現暴雨天氣，瞬時強降雨導致附近河流超過水位警戒線，滾滾洪流夾帶沖刷而下的土石朝縣內的兩河鎮直撲而去，讓當地居民遭受不小損失。消防人員在災情發生後，立刻編組趕赴兩河鎮，順利救出兩河中學內的受困師生，不過，這起突發災難也造成3人死亡，還有1人仍失聯。

▲雲南昭通彝良縣強降雨引起山洪暴發，356名住校學生受困。（圖／翻攝春城晚報）

▲雲南昭通彝良縣強降雨引起山洪暴發，356名住校學生受困。（圖／翻攝春城晚報，下同）

《春城晚報》報導，昭通市彝良縣兩河鎮因強降雨發生內澇，路橋、建築被淹，群眾受災，兩河鎮中學有學生被困。接到報警後消防支隊迅即調集53名指戰員、11輛消防車、5艘動力救生艇和47套PFD激流救生衣等專業水域救援裝備趕赴救援。

▲雲南昭通彝良縣強降雨引起山洪暴發，356名住校學生受困。（圖／翻攝春城晚報）

據了解，救援人員於今日上午6時許抵達兩河鎮中學，校門口旁的水道水深已經高達4至5公尺，洪水還將學校操場淹沒，情況危急。救援人員在學生宿舍二樓用木梯搭起「安全橋」，將受困的356名學生帶離校舍，轉移至兩公里外的安全區域。

直至上午10時許，這起天災已導致3人死亡、1人失聯，還有部分民眾的車輛被洪水衝走，彝良縣委、縣政府和彝良縣公安、消防、民政、應急救援等部門也已趕赴現場搶險救援和核查災情。

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