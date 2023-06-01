陸記者採訪遭痛毆　施暴者曝光「全是警察」

▲記者的眼鏡被打碎。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸《極目新聞》李姓記者近日赴貴州省織金縣，採訪2名教師溺斃事件，卻被3名不明人士阻止，隨後還遭到毆打。事件鬧大之後，貴州省官方介入調查，並於6月1日通報，已拘捕3名涉嫌施暴者，為當地派出所的副所長，以及兩名輔警。

織金縣馬場鎮6名小學教師4月在河灘上撿石頭，上游的「引子渡水電站」突然洩洪，導致2名教師被沖走溺斃。悲劇發生後，死者的家屬指控，校方為了討好上級，要求教師們到河灘撿石頭回校園佈置，才導致意外發生。

由於案件疑點重重，李姓記者因此前往「引子渡水電站」附近採訪，沒想到竟遭不明人士跟蹤、阻止，後來還被痛打一頓，不只全身是傷，眼鏡、手機也都被打爛。

李姓記者隨後透過媒體、網路爆料此事，迅速引起大量關注。貴州畢節市官方眼見事件鬧大，成立了聯合調查組展開調查。

聯合調查組6月1日通報，李姓記者30日於織金縣貓場鎮沙壩村發現遭到一輛不明車輛跟蹤，就用手機拍攝跟蹤的車輛，之後並下車與車上的人了解情況。

▼記者臉部大量出血。（圖／翻攝微博）



調查組表示，車上的熊男（織金縣公安局馬場派出所副所長）、李男（馬場派出所警務輔助人員）、陶男（馬場派出所警務輔助人員）3人隨即下車，在阻止李姓記者繼續拍攝過程中，扭打造成記者面部等多處軟組織挫傷（經第三方鑑定為輕微傷），致使記者的手機、眼鏡等物品遭損壞。

調查組指出，目前，公安機關依據《治安管理處罰法》第四十三條第二款第一項、第四十九條、第十六條之規定，決定依法對熊男、陶男處以行政拘留二十日，對李男處以行政拘留十五日處罰。

調查組說，經織金縣委研究決定，免去負有領導責任的彭男馬場鎮黨委副書記職務、提名免去其馬場鎮鎮長職務；經織金縣公安局黨委研究決定，免去熊男馬場派出所副所長職務（已將其調離公安系統）；經馬場鎮黨委研究決定，對李男、陶男予以解聘處理。

調查組還說，此次事件，教訓極為深刻，暴露出少數公職人員法治意識淡漠等突出問題，嚴重傷害了媒體朋友，造成了不良的社會影響，「我們誠懇接受社會各界的批評，並向記者本人致歉，向新聞媒體致歉，向社會各界致歉！我們將痛定思痛，舉一反三，認真汲取教訓，加強幹部隊伍教育管理，以實際行動感謝和回饋媒體和社會的監督。」

事件在微博上引起大量關注，許多網友都憤怒大罵，「警察法律意識淡漠，玩笑呢？」「不做虧心事怕人拍？這行為不就不打自招？」「知法犯法，罪加一等！」「居然是警察打的！」「跟蹤？這年代還有這種事發生。」