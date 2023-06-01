　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸記者採訪遭痛毆　施暴者曝光「全是警察」

▲▼陸記者採訪遭痛毆　施暴者曝光「全是警察」。（圖／翻攝微博）

▲記者的眼鏡被打碎。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸《極目新聞》李姓記者近日赴貴州省織金縣，採訪2名教師溺斃事件，卻被3名不明人士阻止，隨後還遭到毆打。事件鬧大之後，貴州省官方介入調查，並於6月1日通報，已拘捕3名涉嫌施暴者，為當地派出所的副所長，以及兩名輔警。

織金縣馬場鎮6名小學教師4月在河灘上撿石頭，上游的「引子渡水電站」突然洩洪，導致2名教師被沖走溺斃。悲劇發生後，死者的家屬指控，校方為了討好上級，要求教師們到河灘撿石頭回校園佈置，才導致意外發生。

由於案件疑點重重，李姓記者因此前往「引子渡水電站」附近採訪，沒想到竟遭不明人士跟蹤、阻止，後來還被痛打一頓，不只全身是傷，眼鏡、手機也都被打爛。

李姓記者隨後透過媒體、網路爆料此事，迅速引起大量關注。貴州畢節市官方眼見事件鬧大，成立了聯合調查組展開調查。

聯合調查組6月1日通報，李姓記者30日於織金縣貓場鎮沙壩村發現遭到一輛不明車輛跟蹤，就用手機拍攝跟蹤的車輛，之後並下車與車上的人了解情況。

▼記者臉部大量出血。（圖／翻攝微博）

▲▼陸記者採訪遭痛毆　施暴者曝光「全是警察」。（圖／翻攝微博）

調查組表示，車上的熊男（織金縣公安局馬場派出所副所長）、李男（馬場派出所警務輔助人員）、陶男（馬場派出所警務輔助人員）3人隨即下車，在阻止李姓記者繼續拍攝過程中，扭打造成記者面部等多處軟組織挫傷（經第三方鑑定為輕微傷），致使記者的手機、眼鏡等物品遭損壞。

調查組指出，目前，公安機關依據《治安管理處罰法》第四十三條第二款第一項、第四十九條、第十六條之規定，決定依法對熊男、陶男處以行政拘留二十日，對李男處以行政拘留十五日處罰。

調查組說，經織金縣委研究決定，免去負有領導責任的彭男馬場鎮黨委副書記職務、提名免去其馬場鎮鎮長職務；經織金縣公安局黨委研究決定，免去熊男馬場派出所副所長職務（已將其調離公安系統）；經馬場鎮黨委研究決定，對李男、陶男予以解聘處理。

調查組還說，此次事件，教訓極為深刻，暴露出少數公職人員法治意識淡漠等突出問題，嚴重傷害了媒體朋友，造成了不良的社會影響，「我們誠懇接受社會各界的批評，並向記者本人致歉，向新聞媒體致歉，向社會各界致歉！我們將痛定思痛，舉一反三，認真汲取教訓，加強幹部隊伍教育管理，以實際行動感謝和回饋媒體和社會的監督。」

事件在微博上引起大量關注，許多網友都憤怒大罵，「警察法律意識淡漠，玩笑呢？」「不做虧心事怕人拍？這行為不就不打自招？」「知法犯法，罪加一等！」「居然是警察打的！」「跟蹤？這年代還有這種事發生。」

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
颱風季特徵出現了！　鄭明典驚「尺度極大」
妻產後4天亡　丈夫下班崩潰「抱棺木痛哭」：拚命工作換來一生悲
民進黨性騷吃案　勞動局主動要查！最高罰50萬
搭勞斯萊斯現身！　連千毅「心情不錯」喊：早進去早出來
黃仁勳兒女「進輝達上班」！　職位曝光
快訊／高雄狂颳強風！　路樹整根砸2騎士
台日夫妻檔「回饋援助311恩情」！　狂吸金數十億
獨／李佳穎「交往8個月」閃婚！　婚禮日期曝光
就是現在！foodpanda現折150元　免費30次外送
「人選之人」真實版！綠營爆性騷　受害人被反問：妳怎不叫出來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

奪牌舉五星旗被罵爆　李東憲：不怕打壓「想在大陸開道館」

三寶油門當剎車！母女校門口遭夾殺「壓死在牆上」　爸親眼目睹崩潰

陸記者採訪遭痛毆　施暴者曝光「全是警察」

陸「辣媽團」慶祝兒童節大跳「Nobody」　旗袍短裙驚呆眾人

27歲女孩接手祖傳「民國時期危樓」　「修舊如舊」花百萬人民幣改造

蘋果稱筆電晶片最快　北京斥「虛假廣告」開罰87萬

掛號看名醫！醫生「講20分鐘電話」不看診　他怒：一直叫我等一等

陸網紅傳遭下藥賣到KK園區「本尊現身受訪」！揭現況：信息均不實

彭博：黃仁勳將訪問中國　與騰訊、比亞迪等企業高層會面

一天見了3部長！馬斯克訪中「鋼鐵行程」　凌晨參觀上海超級工廠

砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險

韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

衣櫃有鬼是真的？童年恐怖夢魘再現　《鬼出櫃》睡前千萬別看床底...

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

豐原眼鏡男疑喝醉尾隨逞凶！　國中生遭酒瓶K頭狂喊對不起

隋棠7歲兒遭同學說「腿好細」　「拒穿短褲」老公Tony反應超極端XD

「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

奪牌舉五星旗被罵爆　李東憲：不怕打壓「想在大陸開道館」

三寶油門當剎車！母女校門口遭夾殺「壓死在牆上」　爸親眼目睹崩潰

陸記者採訪遭痛毆　施暴者曝光「全是警察」

陸「辣媽團」慶祝兒童節大跳「Nobody」　旗袍短裙驚呆眾人

27歲女孩接手祖傳「民國時期危樓」　「修舊如舊」花百萬人民幣改造

蘋果稱筆電晶片最快　北京斥「虛假廣告」開罰87萬

掛號看名醫！醫生「講20分鐘電話」不看診　他怒：一直叫我等一等

陸網紅傳遭下藥賣到KK園區「本尊現身受訪」！揭現況：信息均不實

彭博：黃仁勳將訪問中國　與騰訊、比亞迪等企業高層會面

一天見了3部長！馬斯克訪中「鋼鐵行程」　凌晨參觀上海超級工廠

攜手蜘蛛人穿越「星宇」宙　星宇航空暑期限定主題航班6／1啟航

台北羽球公開賽點燃戰火！世界羽球名將齊聚台灣

涉性騷導演現身陳時中活動　徐巧芯疑：陸委是否給他48.5萬標案？

對下一代摺疊機有信心　爆料曝：三星預計銷售1500萬台

搶攻富豪商機！　渣打中壢旗艦分行今開幕

綠性騷吃案風暴！最美發言人心疼她　曾遭偷拍「快爆炸的反感」

瑪娃強襲！關島一周後仍「缺水斷電沒網路」　24小時搶修中

綠爆黨工性騷卻吃案！　他轟：整個民進黨就是該事件的加害者

奪牌舉五星旗被罵爆　李東憲：不怕打壓「想在大陸開道館」

前太陽主帥威廉斯找到工作了！將領千萬年薪執教活塞

大陸熱門新聞

她摔倒包包打翻！「大量保險套」撒滿地超尷尬

妹子16秒換6張臉　網友驚：只有馬甲線是真的

5塊餅4兄弟分怎整除？學童答案超心疼

驚悚8秒！陸男站斑馬線邊聊天遭撞死

陸「辣媽團」慶祝兒童節大跳「Nobody」 旗袍短裙驚呆眾人

賴清德稱想和習近平晚餐　中國外交部回應

19歲女大生遭霸凌墜樓亡！加害者傳保送熱門科系

陸網紅傳遭下藥賣到KK園區！本尊現身受訪揭現況

掛號看名醫！醫生「講20分鐘電話」不看診

27歲女孩接手祖傳「民國時期危樓」 「修舊如舊」花百萬人民幣改造

大紅龍魚奪世界冠軍！能換一間房身價非凡

新人上班第二天秒提離職…慘遭經理當場毆打

陸記者採訪遭痛毆　施暴者竟「全是警察」

陳斌華出任國台辦新發言人！　曾為大陸首批「駐台記者」

更多熱門

相關新聞

車禍碰撞逞凶！3煞砍加油員痛毆站長下場曝

車禍碰撞逞凶！3煞砍加油員痛毆站長下場曝

高雄張姓男子前年10月間開車載著楊姓、陳姓友人到某處加油站準備加油時，不慎與加油站公務車發生擦撞，並與加油員、加油站站長發生口角，張男等人除了嗆聲「放火燒了加油站」外，還從車內拿出武士刀、西瓜刀、開山刀朝兩人猛砍，導致加油員重傷，站長也被揍得很慘，警方獲報趕到將張男等3人逮捕送辦，法院審理後，依殺人未遂罪判處張男徒刑6年。

行車糾紛…天道盟「逼喝10瓶保力達」

行車糾紛…天道盟「逼喝10瓶保力達」

醋男疑女友出軌兩度痛毆打到死！法醫相驗還她清白

醋男疑女友出軌兩度痛毆打到死！法醫相驗還她清白

女大生採訪遇狼爪！遭82歲翁「強抱」狂親亂摸

女大生採訪遇狼爪！遭82歲翁「強抱」狂親亂摸

搶頭香紅到國外！捕獲野生巴西記者　他問：神收god money　

搶頭香紅到國外！捕獲野生巴西記者　他問：神收god money　

關鍵字：

採訪痛毆

讀者迴響

熱門新聞

李佳穎被求婚成功！　嫁小9歲羊肉爐老闆：我很幸福

5億高中生配偶「從容走樓梯下10樓」　原因曝光

T.O.P正式切割BIGBANG「塗掉團名」：早就退了

她扛父490萬債務　銀行18年收638萬元利息

全台薪資排行前3名出爐！第1不是醫師

快訊／林飛帆有收到性騷案報告　坦承疏忽當事人不走申訴背後原因

南韓名模癌逝「瞞病情走伸展台」　好友崩潰收死訊：原諒我躲著妳

5億高中生最後畫面曝光　他：驗出新事證

5星座女最容易被騙砲　獅子座連錢都難守

愛貓僵硬躺紙箱不動了　媽吐4字真相

日夫妻拍18禁片2年撈5億？網曝秘辛：賺很大

夏天必吃1水果！被讚是「天然威而鋼」

外送員脫口一句話 小鐘尷尬了

陳建州親妹重病住院24天　「等器官移植才有機會」

快訊／EXO伯賢3成員開戰SM「要求解約」

更多

最夯影音

更多
砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險

砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險
韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面