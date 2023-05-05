只是行車糾紛！天道盟6煞「逼喝10瓶保力達」　打到全身傷丟倉庫 　

記者戴上容／新北報導

新北市一名26歲柯男，3月時與人發生行車糾紛，他找來有天道盟背景的廖姓男子等7人，與被害人許男相約在機車行談判，這群黑幫逼許男喝下10瓶保力達後拳腳圍毆他，最後把許丟到倉庫自生自滅，警方昨(4)日兵分多路，在萬華、中和、三重等地將廖姓主嫌等6人查緝到案，目前尚有3名涉案嫌犯在逃，正全加追緝中。

據了解從事中古車行買賣的26歲柯姓男子，今年3月中旬與29歲許姓男子，在苗栗縣鳳鼻隧道發生行車糾紛，雙方下車互嗆，最後柯男嗆了句「反正大家都住在北部，到時候再出來談啊」，兩人互加LINE後，便各自開車離去。

3月28日，雙方用LINE相約下午2時許在新北市新莊區化成路一家機車車行外談判，被害許男單獨前往赴約，柯男則找來有天道盟幫派背景的多項前科、29歲廖男及其同夥23歲邱男、25歲陳男、18歲柯男、23歲沈男、20歲曾男、22歲蔣男、24歲李男等人到場助陣。

雙方碰面後，一句話都沒說，許男就遭圍毆，之後逼迫許男喝下10瓶保力達藥酒，被害許男喝4瓶後便醉倒在地，眾煞見許男倒地不起，開始持棍棒朝著許男第2次圍歐，許男頭破血流、身體多處擦挫傷，最後慘被丟棄在機車行旁的一處廢棄倉庫裡，自生自滅，許男等惡煞們離去後，才出來報案。

警方受理後，發現廖男有黑幫背景持續追查蒐報，於昨天中午兵分多路持搜索票、拘票，同步在北市萬華、新北市中和、三重、新莊、五股等處，逮捕涉案柯、廖、邱、柯、陳、沈等6人，並查扣犯案用開山刀、西瓜刀、球棒及手機等證物，一併帶回偵辦，警詢後依組織犯罪條例、妨害秩序、傷害及妨害自由等罪嫌移送法辦，另持續追緝在逃蔣、曾、李3嫌到案說明。

新莊警分局長周振安表示，不法黑幫從事暴力犯罪，行徑囂張跋扈，危害社會治安甚大，無疑係對警方掃蕩決心一大挑釁，警方絕不容許任何不法分子在新北市作亂，必定全力遏止黑幫組織、暴力、詐欺及毒品等犯罪發生，務必給市民安全、安寧、安心之生活環境。