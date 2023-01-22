獨／搶頭香紅到國外！捕獲野生巴西記者　他問：神收god money？　　

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市三鳳宮的搶頭香紅到國外去！除夕當晚開廟門有兩個特別的外國人身影就夾雜在眾多來參拜的信眾當中，其中一名還拿著攝影機拍攝，原來他們兩個人是來自巴西的電視台記者，以台灣人過年為專題，所以特別來到高雄採訪拍廟門，而《ETtooday新聞雲》記者也意外成了臨時解說員，為他們解釋了搶頭香等儀式的意義。

▲兩名來自巴西電視台的外國記者（右）特別來採訪三鳳宮的開廟門 。（圖／記者吳奕靖攝）

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21日除夕晚上11點15分，三鳳宮的廟門準時打開，信眾衝了進來，一對父女順利搶得頭香，隨後三鳳宮就湧入大批信眾來參拜祈求好運，不過在信眾當中有兩個高帥的外國男子身影，特別吸睛，其中一個褲子後頭有無線麥克風，另外一個拿著攝影機拍攝，取景角度專業，立刻引起了《ETtooday新聞雲》記者的注意，上前詢問這才知道原來是「同行」，他們兩個人是來自巴西當地電視台的記者，他們對台灣過年有興趣，所以特別飛來台灣採訪，除了訪問佛光山之外，還特別來採訪三鳳宮的搶頭香。

▲巴西電視台的攝影記者拍攝點香 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲戴黑色口罩的文字記者透過翻譯友人來詢問《ETtooday新聞雲》記者 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲他們對於上方的「紅燈」非常的有興趣，還特別詢問了上面字的意義 。（圖／記者吳奕靖攝）

他們看著信眾參拜，也是似懂非懂，所以也向《ETtooday新聞雲》記者詢問關於台灣搶頭香的意義，另外對於金紙、金爐、神明以及高掛的紅色彩燈都非常有興趣，還請記者帶他們走一趟金爐的位置，因為他想知道神明是怎麼拿到金紙，如何「for god money」，另外透過翻譯友人說：「巴西是很大，有很多文化，有義大利人、日本人還有台灣人，所以這次覺得台灣文化很特殊，所以電視台才會決定這一次來到台灣做過年文化，採訪行程安排有10天，目前已經看了迪化街過年、高雄也有三鳳中街、特別來廟看風俗」。

這兩位來自巴西的記者來採訪，順便體驗了台灣過年文化，他們覺得：「台灣廟宇文化覺得很特殊，都有一個故事，巴西是一個天主教的國家，所以台灣過年覺得看起來就很不一樣，像是色彩繽紛，尤其是紅色，每一個照科儀走程序都很特別」。而他們這次的採訪行程都是自己找的，也沒有通知官方協助。

▲兩名來自巴西電視台的外國記者特別來採訪三鳳宮的開廟門 。（圖／記者吳奕靖攝）