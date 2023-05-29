車禍碰撞嗆「放火燒加油站」！3煞砍加油員痛毆站長下場曝

▲加油站示意圖，非當事案件。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄張姓男子前年10月間開車載著楊姓、陳姓友人到某處加油站準備加油時，不慎與加油站公務車發生擦撞，並與加油員、加油站站長發生口角，張男等人除了嗆聲「放火燒了加油站」外，還從車內拿出武士刀、西瓜刀、開山刀朝兩人猛砍，導致加油員重傷，站長也被揍得很慘，警方獲報趕到將張男等3人逮捕送辦，法院審理後，依殺人未遂罪判處張男徒刑6年。

判決指出，張男是在網路上花了2000元買了一把開過鋒的武士刀，2021年10日下午4時許，他開著車載著楊姓、陳姓友人到一處加油站加油，過程中因不慎擦撞到加油站的公務車，而與加油員發生口角爭執。

雙方吵開後，加油站站長也出來勸架，張男竟對站長嗆聲「要放火燒加油站」、「要叫朋友把加油站圍起來」，隨後張男等人就從車上拿出預藏的西瓜刀、武士刀、開山刀，朝加油員猛砍，加油員奮力抵抗，但頭部、手部仍多處受傷，連站長想幫忙，也在混亂中被揍了好幾拳，導致加油員頭皮撕裂傷、顱骨穹窿開放性骨折併氣腦症、左側食指淺層裂傷和擦傷、左前臂挫傷併尺骨閉鎖性骨折，所幸員警獲報到場，才及時將加油員送醫救治，撿回一命。

張男等3人事後也被警方逮捕，依法送辦，法院審理時，3人都坦承犯行，也拿出20萬元與加油員和解，法官認為3人態度尚可，依殺人未遂罪判張男徒刑6年，楊男依攜帶兇器在公共場所聚集3人以上下手實施強暴罪，判徒刑7月，陳男則依結夥於公共場所非法攜帶刀械罪，處徒刑3月，得易科罰金，全案可上訴。