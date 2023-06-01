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《生活工藝誌》專訪設計大師蕭青陽　6／16免費講座現身說法

▲《生活工藝誌》封面人物講座將邀請台灣裝幀設計大師蕭青陽現身說法，即日起免費報名。（圖／台灣工藝研究發展中心提供）

▲《生活工藝誌》封面人物講座將邀請台灣裝幀設計大師蕭青陽現身說法，即日起免費報名。（圖／台灣工藝研究發展中心提供）

記者高堂堯／南投報導

台灣工藝研究發展中心發行的《生活工藝誌》期刊近日推出第6期，封面與專訪人物為台灣裝幀設計大師蕭青陽，與讀者分享了從唱片、工藝器具和傳統家具等的海量收藏；工藝中心16日將舉辦講座，邀請蕭青陽現身分享他的創作理念、設計細節以及工藝觀點。

工藝中心指出，蕭青陽的設計作品以獨特的風格和創新的概念聞名，經常融合傳統文化與現代元素，營造出獨特的視覺饗宴，並多次入圍葛萊美獎，今年再度憑藉作品《Beginningless Beginning》獲得「葛萊美獎最佳唱片設計包裝獎」，他憑藉獨特的品味與對設計的熱愛，也成為當代台灣設計圈最別具一格、受眾人景仰的代表人物，以描繪生活工藝為主題的雜誌《生活工藝誌》本期即特別專訪他。

蕭青陽受訪時表示：「有感覺，才能做出好的作品；真實未必都好，但想創作出好的東西，肯定需要真實。」其收藏領域看似無所不包，但他強調只蒐集那些讓他有感覺的器物，並暢談多年來收藏工藝器物的原因和故事，認為每一個工藝品承載著時間的痕跡和人們的情感，都是他與世界的對話、也為他提供無窮的靈感和創作力；他喜歡探索不同文化背後的故事，並將這些故事融入自己的設計中。

工藝中心提醒，《生活工藝誌》 封面人物講座「蕭青陽—穿越時空‧收藏器物背後的工藝與真實」，時間為6月16日（五）下午3時至4時30分，地點在國立臺灣工藝研究發展中心（工藝資訊館4F國際會議廳），免費自由入座，報名網址：https://reurl.cc/p6Dq1b，邀請所有關心工藝、設計與創作的朋友們參與。

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