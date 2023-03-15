全方位資源助圓夢！新北青年創業講座　少年頭家現身分享

▲新北市經發局攜手青年局接連舉辦3場少年頭家講座，未來將持續提供從創業輔導、公司經營到人才募集的全方位支援。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

頭家年輕化！民法成人年紀下修，滿18歲就可以創業當老闆，新北市政府經發局攜手青年局接連舉辦3場少年頭家講座，由兼具會計及法律專業講師，傳授青年創業不可不知的商業及法律資訊。今（15日）推出第3梯次創業課程，並邀請年僅20歲就成功創業的少年頭家出席，分享寶貴的經驗與心路歷程。

經發局長何怡明表示，新北市境內工商業家數將近30萬家，居全國第一，產業型態多元，青年人才資源豐沛。為了鼓勵並培育新北優秀的青年創業者，經發局持續辦理課程協助民眾瞭解公司的稅務、法務等相關知識。

何怡明說，第3梯次創業課程更邀請年輕有為的創業家，現身分享創業經驗，並與青年局連袂介紹新北群眾募資計畫、中小企業信用保證融資貸款、創投資金媒合以及青創資源等，提振潛在創業家的信心。未來更將透過跨局處合作，建立產業人才媒合平台，提供從創業輔導、公司經營到人才募集的全方位支援。

▲新北市經發局與青年局共同介紹新北群眾募資計畫、中小企業信用保證融資貸款、創投資金媒合以及青創資源等，提振潛在創業家的信心。

社子王創意有限公司設立於新北市五股區，負責人王昱森目前就讀大二，影像作品屢獲國際攝影比賽的肯定，2022年剛滿20歲即創業成立攝影公司。王昱森表示，從國高中就開始鑽研攝影領域，全心投入視覺藝術、平面設計、影像創作等，並積極尋求工作機會，提供專業攝影服務，以創作與他人對話。

王昱森說，透過時裝新創品牌實習機會，參與主視覺設計、拍攝和幕後企劃等，藉此發覺商業模式的重要性，擴大規模及強化分工更有助於業務持續發展，因而開啟了創業之路。創業者不僅需要創意及專業，商業與稅務等法規更是重要的知識，妥善評估風險並善用政府提供的資源，才能讓創業事半功倍。

經發局補充，無論是家族企業的二代接班人或白手起家的創業青年，少年頭家都象徵產業中重要的世代交替，經發局將持續努力打造友善創業環境，提供多元且豐富的輔導及政策資源，鼓勵更多青年勇敢實踐夢想，安居樂業在新北。