　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

座位有限快報名！奧美集團花蓮開講座　以數位傳播開創新局

▲▼台灣奧美集團由數位長郭育滋帶領顧問副總李宛芸以及數位總監王薾萱，一起分享如何在數位傳播浪潮之下開創新商機。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼台灣奧美集團由數位長郭育滋帶領顧問副總李宛芸以及數位總監王薾萱，一起分享如何在數位傳播浪潮之下開創新商機。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台灣奧美集團應花蓮縣政府邀請，首度至花蓮辦理講座，將於5月27日於花蓮環境教育數位中心開辦「數位x創意 玩轉好生意」課程，由集團數位長郭育滋帶領顧客體驗諮詢顧問副總李宛芸以及數位技術解決方案顧問總監王薾萱，一起與花蓮在地民眾分享如何在數位傳播浪潮之下開創新商機。

奧美集團為全球最大整合行銷傳播公司之一，2022年台灣奧美獲得「台灣年度最佳創意代理商」與「台灣年度最佳公關代理商」雙料金奬以及「台灣年度最佳數位代理商」銀奬的優異成績，係為業界指標性領導品牌。花蓮縣府近年積極投入品牌行銷及輔導企業數位轉型，力邀台灣奧美參訪體驗花蓮之美，並與在地產業互動，雙方歷經一個多月的討論磋商，促成產官鏈結合作的里程碑。

▲▼台灣奧美集團由數位長郭育滋帶領顧問副總李宛芸以及數位總監王薾萱，一起分享如何在數位傳播浪潮之下開創新商機。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

縣長徐榛蔚表示，誠摯歡迎台灣奧美集團首度於花蓮辦理講座課程，也感謝集團秉持社會回饋理念，分享數位行銷經驗。主講人郭育滋數位長，擁有廿餘年媒體內容製作及整合行銷傳播經驗，擅長整合創新跨界領域，有助花蓮青年及業界了解數位行銷專業知識及產業最新發展趨勢，並針對花蓮在地產業型態提出合適的行銷策略，期待未來能夠持續合作，逐步打造花蓮數位行銷生態圈。

「數位x創意 玩轉好生意」課程包含數位行銷基本要素、LINE@官方帳號經營心法及國內外各行業經典案例，並針對花蓮地區產業特性，精闢解說旅遊、飯店、零售或食品飲料等行銷案例，同時傳授與消費者互動的方式，打造高黏著度的社群渠道，建立優質溝通平台。現場也開放提問，讓與會者有機會和優秀的業師群深度交流，激發更多對於數位創意創新的想像，並實踐應用於企業商場。

課程即日起開放網路報名，會場座位有限，敬請把握千載難逢的機會，踴躍參加，汲取寶貴的業界實務經驗，

報名網址http://ydc.org.tw/course-inner.aspx?num=128敬請儘速報名。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／廂型車台66線追撞聯結車　車頭爛毀
王思佳又爆香奈兒假包！　《女人我最大》緊急再發聲
心痛畫面曝！台南孕婦撞母女　3歲女癱倒血泊亡
歐陽妮妮曬愛馬仕包：好廢好喜歡！花250萬配貨有「馬的飼料桶
張國煒親赴成田機場！日本網友驚呆　一面倒力挺星宇：被圈粉了
LIVE／游淑慧親曝　侯友宜協調港湖雙姝內幕
王思佳又被質疑「50萬香奈兒包」真偽　網提3疑慮：背面掉一顆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東關山工商、成功商水　合作舉辦大學升學博覽會

台灣高鐵送票晨光　慢飛天使親子體驗友善乘車環境

座位有限快報名！奧美集團花蓮開講座　以數位傳播開創新局

桐花季起跑！花蓮社勞人結合清潔隊　打造國旅好環境

歡慶母親節！花蓮120名卓越婦女受表揚　徐榛蔚到場獻祝福

台東永續方舟館　推廣第2屆海洋科普繪本作品展覽

南消二大辦理高樓火災搶救訓練　確保住戶居家安全

花蓮外海女浮屍無明顯外傷　150公分80公斤穿著特徵曝

為毛小孩找出專屬的活動空間　陳怡珍爭取寵物公園

國道1號南向311公里處　天雨路滑3車追撞

網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購

王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

惡劣女高生玩迴轉台壽司　「開蓋沒拿餐」事後還不認

台74特斯拉自撞斷兩截！驚悚瞬間影片曝...2年輕男酒駕慘死

郭台銘上台「沉默2分鐘」　郭子乾3度救場：有直播

星宇遇成田怪風機上視角　4度重飛猛晃乘客尖叫

《特務家族》張赫.張娜拉再變夫妻　他剃眉、下跪...她也藏祕密

星宇害客夜宿機場賠禮盒　含一盒鳳梨酥＋延誤證明

台東關山工商、成功商水　合作舉辦大學升學博覽會

台灣高鐵送票晨光　慢飛天使親子體驗友善乘車環境

座位有限快報名！奧美集團花蓮開講座　以數位傳播開創新局

桐花季起跑！花蓮社勞人結合清潔隊　打造國旅好環境

歡慶母親節！花蓮120名卓越婦女受表揚　徐榛蔚到場獻祝福

台東永續方舟館　推廣第2屆海洋科普繪本作品展覽

南消二大辦理高樓火災搶救訓練　確保住戶居家安全

花蓮外海女浮屍無明顯外傷　150公分80公斤穿著特徵曝

為毛小孩找出專屬的活動空間　陳怡珍爭取寵物公園

國道1號南向311公里處　天雨路滑3車追撞

台東關山工商、成功商水　合作舉辦大學升學博覽會

女星出道20年　「罕見公開超正女兒照片」被讚翻　

快訊／驚悚畫面！廂型車台66線追撞聯結車　車頭爛毀駕駛夾困

格斯科技耕耘電池芯技術有成　12日將以每股30元登錄興櫃

真香！大谷翔平3分砲「原味」實戰球衣拍賣　386萬天價售出

台積電漲4元收504　台股漲73點至15699

陸BL劇《上癮》下架7年泰國宣布翻拍！　「沒人看過大結局」劇組放話了

好市多5／11提賠償方案！消保處接25件申訴毒莓果「1人身體不適」

王思佳又爆香奈兒假包疑雲！《女人我最大》節目緊急再發聲

台灣高鐵送票晨光　慢飛天使親子體驗友善乘車環境

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

地方熱門新聞

彰化夜空「不明光點」狂飄！居民嚇：UFO？

郭台銘上台沉默2分鐘　郭子乾三度救場

新北板橋民權社宅　5／18起開放申租

黃偉哲要求稽核好市多支付消費者相關醫療費用

桃園「邂逅站前-時空月老事務所」浪漫展開

逢甲「31年地標級麥當勞」傳月底熄燈

柴犬離奇出現民宅遮雨棚

2023桃園桐花祭　「九豐格客家餐盒」驚豔味蕾

同一盞！　樂天桃園棒球場燈柱設備又故障

2023白河蓮花季揭幕

賽神蝦大賽　得冠公蝦破紀錄

國道1號南向311公里處3車追撞

「逢甲麥當勞要收了」苦主是他們！

外送員忙接單午餐留放超商卻被人偷走

更多熱門

相關新聞

府中文化沙龍講座　開講分享青年創業

府中文化沙龍講座　開講分享青年創業

新北市文化基金會積極打造多元議題學習的平台，與臺灣產物保險股份有限公司、康舒科技股份有限公司合作辦理「2023府中文化沙龍講座活動」。5月份場次專為青年設計規劃，有青年創業的啤酒頭共同創辦人宋培弘，談釀酒的理性與感性；青年經營的臺灣吧執行長，談數位教育發展；政大外交系副教授暨對外關係協會秘書長黃奎博，談青年國際視野。

2023最佳內裝Top10車款評比

2023最佳內裝Top10車款評比

台南「職場ㄟ大小事講座」

台南「職場ㄟ大小事講座」

全國主播大賽攜主播前進高中

全國主播大賽攜主播前進高中

布可星球結合Hami書城

布可星球結合Hami書城

關鍵字：

數位浪潮奧美講座傳播新局

讀者迴響

熱門新聞

梅雨大豐收！　下波「全台再變天」

偉大母愛！她大叫「抱緊1月嬰」交給婆婆才昏倒

保全騙女主委上床6次　驚見她找上門嚇傻

網賣「運屍袋」694人下單了！買家曝真實用途

不只星宇航空！　怪風「全體降落失敗」影片曝

她挺星宇開轟：國人旅遊水準有夠低級

尹恩惠無私公開急速健康減肥法

疑金錢糾紛…他遭砍斷雙掌丟包急診！斷掌扔橋下找不回

辣人妻健身巧遇鄰居！開房3小時下場慘了

挖呀挖老師6大黑料真相起底！曝已請假避風頭

孕婦開車左轉猛撞母女　3歲女童送醫搶救不治

泌尿醫揭「完美交合時間」！嘆：2分鐘真的太短了

才跟酷炫敬酒！特斯拉男嗨完酒駕亡

前夫控小甜甜虐狗「喉嚨到肚子都裂開」！怒揭過程

搭高鐵被賞巴掌！妹子拒和解慘吞罰單

更多

最夯影音

更多
網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購

網質疑王思佳：幹嘛不去專櫃買包？　關穎揭「配貨亂撒錢像比賽」也找代購
王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代

王思佳「砸90萬」愛馬仕包已送驗　若代購賣假貨..撂狠話：弄他祖宗18代

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

星宇大延誤旅客困機場　張國煒一早現身道歉！

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

星宇機長與塔台對話曝　張國煒稱成田機場反悔

惡劣女高生玩迴轉台壽司　「開蓋沒拿餐」事後還不認

惡劣女高生玩迴轉台壽司　「開蓋沒拿餐」事後還不認

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面