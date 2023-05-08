座位有限快報名！奧美集團花蓮開講座　以數位傳播開創新局

▲▼台灣奧美集團由數位長郭育滋帶領顧問副總李宛芸以及數位總監王薾萱，一起分享如何在數位傳播浪潮之下開創新商機。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台灣奧美集團應花蓮縣政府邀請，首度至花蓮辦理講座，將於5月27日於花蓮環境教育數位中心開辦「數位x創意 玩轉好生意」課程，由集團數位長郭育滋帶領顧客體驗諮詢顧問副總李宛芸以及數位技術解決方案顧問總監王薾萱，一起與花蓮在地民眾分享如何在數位傳播浪潮之下開創新商機。

奧美集團為全球最大整合行銷傳播公司之一，2022年台灣奧美獲得「台灣年度最佳創意代理商」與「台灣年度最佳公關代理商」雙料金奬以及「台灣年度最佳數位代理商」銀奬的優異成績，係為業界指標性領導品牌。花蓮縣府近年積極投入品牌行銷及輔導企業數位轉型，力邀台灣奧美參訪體驗花蓮之美，並與在地產業互動，雙方歷經一個多月的討論磋商，促成產官鏈結合作的里程碑。

縣長徐榛蔚表示，誠摯歡迎台灣奧美集團首度於花蓮辦理講座課程，也感謝集團秉持社會回饋理念，分享數位行銷經驗。主講人郭育滋數位長，擁有廿餘年媒體內容製作及整合行銷傳播經驗，擅長整合創新跨界領域，有助花蓮青年及業界了解數位行銷專業知識及產業最新發展趨勢，並針對花蓮在地產業型態提出合適的行銷策略，期待未來能夠持續合作，逐步打造花蓮數位行銷生態圈。

「數位x創意 玩轉好生意」課程包含數位行銷基本要素、LINE@官方帳號經營心法及國內外各行業經典案例，並針對花蓮地區產業特性，精闢解說旅遊、飯店、零售或食品飲料等行銷案例，同時傳授與消費者互動的方式，打造高黏著度的社群渠道，建立優質溝通平台。現場也開放提問，讓與會者有機會和優秀的業師群深度交流，激發更多對於數位創意創新的想像，並實踐應用於企業商場。

課程即日起開放網路報名，會場座位有限，敬請把握千載難逢的機會，踴躍參加，汲取寶貴的業界實務經驗，

報名網址http://ydc.org.tw/course-inner.aspx?num=128敬請儘速報名。