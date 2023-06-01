慶祝行情沒出現！日神人學者分析侯友宜民調墊底　「一族群」成關鍵

▲侯友宜到立院拜會黨籍立委。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

根據《美麗島電子報》最新總統民調，民進黨參選人賴清德35.8％、民眾黨參選人柯文哲25.9%、國民黨參選人侯友宜一路滑落至18.3%。曾多次精準預言大選結果的日本政治學者小笠原欣幸30日直言，比較各家民調，侯正式成為候選人後，支持率並未上升。沒有出現「慶祝行情」，可能是郭台銘的支持者轉為無意見或改支持柯文哲，另外侯這段期間的選戰活動較偏黨內行程。

小笠原欣幸表示，國民黨在5月17日正式提名侯友宜，使得三黨的候選人就此底定。經過這兩週，雖有多家支持率民調公布，但以昨日的美麗島民調結果最具爆點。也激發了台灣社交網路上的廣泛討論。

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對於最新民調數字，小笠原欣幸指出，可觀察到3點，第一、賴清德的支持率穩定在35%上下。第二、柯文哲首次超車侯友宜，躍升第二。第三、侯友宜的支持率跌破20%，其中第二點與第三點讓人感到震撼，也許說是「侯友宜驚嚇」也不為過吧？

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小笠原欣幸分析，然而與5月下旬的各家支持率民調結果相比，這次美麗島的調查結果有些獨樹一格。若與同期間發表的「聯合報」（5/23）和「ETtoday」（5/29）等民調結果相比：第一點、賴清德領先是相同的，但第二點則是侯友宜排名第二，第三點、則是侯友宜的支持率在25%上下，這兩點有所不同。

小笠原欣幸總結，若從侯友宜正式成為國民黨的候選人後，支持率並未因此上升的趨勢則是一致的。

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對於侯友宜民調，小笠原欣幸直言，沒有出現所謂的「慶祝行情」的原因，其中之一可能是郭台銘的支持者轉為「無意見」或選擇改支持「柯文哲」的郭台銘因素。另外則是侯友宜在這段期間的選戰活動較偏黨內行程，也可能有所影響，距離投票還有長達7個月，接下來的支持率應該還會如搭雲霄飛車般起伏不定。