轟林飛帆知有性騷「已不適合參選」　周玉蔻：支持雞排妹對戰王鴻薇

▲林飛帆回應性騷吃案事件。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨婦女部（現為性平部）前黨工爆遭性騷擾卻未獲黨內妥善處理，而當時負責督導的主管為時任副秘書長林飛帆。對此，林飛帆2日坦承有收到報告，但忽略當事人不走申訴管道的背後原因，為此道歉。不過，資深媒體人周玉蔻不領情，要林飛帆退選，改由藝人「雞排妹」鄭家純上陣。

民進黨主席賴清德日前才正式宣布徵召林飛帆參選北市第三選區立委，沒想到隨即當時由他督導的婦女部就爆出性騷冷處理。林飛帆1日回應，當時的婦女部主任許嘉恬有簡略向他報告該案，這是性平事件，保護當事人隱私，只有接收到簡略報告，細節上必須有所顧慮，婦女部給他的資訊是當事人沒有要走申訴程序，但他也坦言，這確實忽略當事人不走申訴管道背後的各種原因，「這是當初忽略的，有疏忽就是誠懇道歉」。

周玉蔻批評，民進黨前黨工遭性騷案，「吃案」的只有許嘉恬嗎？加害人是主席親信的好友誰敢動？回顧各種說詞，難道黨內高層當時沒有和稀泥、睜一隻眼閉一隻眼的心態嗎？這也是權力落差的霸凌。

周玉蔻更嗆，林飛帆身為督導，連帶責任嚴重，他已不適合參選立委，也不想想選區對手是誰，「這次，我支持鄭家純對戰王鴻薇！林飛帆，退選吧。」

針對性騷案處理不當，民進黨主席、副總統賴清德下午出席活動時表示，現任副秘書長許嘉恬已提出辭呈，「我也同意她的辭呈，未來民進黨會繼續努力，強化一套制度，在這套制度下，任何受侵犯的人都能保障權益」。