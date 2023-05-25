財經專家3千萬賣商辦...卻因一堵牆挨告妨害自由　最終結局出爐

▲阮慕驊因為出賣商辦空間的裝潢問題遭鄰居提告，官司最後和解收場。（資料照／記者周宸亘攝）

記者劉昌松／台北報導

理財專家阮慕驊前年賣出1間商辦後，因買家急著要裝潢，台北市府卻要求該樓層必須先回復原始的建築狀態，阮慕驊因此請買家的工班，把鄰居辦公室侵占小公走廊的牆面拆除，遭鄰居控告妨害自由、毀損等罪，案件經調解後，阮慕驊與鄰居簽訂保密協議和解換撤告，台北地檢署25日處分不起訴阮與助理和商辦買家。

據了解，阮慕驊是在2021年底，將位於台北市中山區復興北路的1間商業大樓辦公室，以3000多萬元賣給胡姓女買家，胡女想為新辦公室裝潢，但在呈報台北市政府主管機關後，市府要求裝潢前必須把整層樓先回復成原始使用執照的樣貌，才能決定是否准駁裝潢工程。

因為同層樓有其他辦公室曾改裝，牆壁占用到屬於小公的共用走道，為此，胡女請阮慕驊與其他商辦屋主溝通協議，先拆除占用小公的牆壁，以利裝潢順利進行，後來胡女以為阮已順利達成協議，便讓自己雇請的工班拆牆，沒想到因此引起鄰居不滿。

鄰居辦公室房東與租客都認為，阮慕驊和胡女事先並未告知取得同意就拆牆，涉嫌妨害自由等罪，阮慕驊和胡女則互相認為拆牆協議應該是由對方負責，三方為此鬧上地檢署，不過經過協調後，阮慕驊與對方和解換取撤告，檢察官因此處分不起訴阮與黃姓助理、胡姓買家，至於和解條件因屬保密事項，外界無法得知。