　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

財經專家3千萬賣商辦...卻因一堵牆挨告妨害自由　最終結局出爐

▲▼（業配）賓士星自選x理財專家阮慕驊。（圖／記者周宸亘攝）

▲阮慕驊因為出賣商辦空間的裝潢問題遭鄰居提告，官司最後和解收場。（資料照／記者周宸亘攝）

記者劉昌松／台北報導

理財專家阮慕驊前年賣出1間商辦後，因買家急著要裝潢，台北市府卻要求該樓層必須先回復原始的建築狀態，阮慕驊因此請買家的工班，把鄰居辦公室侵占小公走廊的牆面拆除，遭鄰居控告妨害自由、毀損等罪，案件經調解後，阮慕驊與鄰居簽訂保密協議和解換撤告，台北地檢署25日處分不起訴阮與助理和商辦買家。

據了解，阮慕驊是在2021年底，將位於台北市中山區復興北路的1間商業大樓辦公室，以3000多萬元賣給胡姓女買家，胡女想為新辦公室裝潢，但在呈報台北市政府主管機關後，市府要求裝潢前必須把整層樓先回復成原始使用執照的樣貌，才能決定是否准駁裝潢工程。

因為同層樓有其他辦公室曾改裝，牆壁占用到屬於小公的共用走道，為此，胡女請阮慕驊與其他商辦屋主溝通協議，先拆除占用小公的牆壁，以利裝潢順利進行，後來胡女以為阮已順利達成協議，便讓自己雇請的工班拆牆，沒想到因此引起鄰居不滿。

鄰居辦公室房東與租客都認為，阮慕驊和胡女事先並未告知取得同意就拆牆，涉嫌妨害自由等罪，阮慕驊和胡女則互相認為拆牆協議應該是由對方負責，三方為此鬧上地檢署，不過經過協調後，阮慕驊與對方和解換取撤告，檢察官因此處分不起訴阮與黃姓助理、胡姓買家，至於和解條件因屬保密事項，外界無法得知。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
大谷翔平合照樂天女孩！　林襄興奮臉紅
明年只有4個連假！　教團籲：小年夜彈性放假「不用補班補課」
女買6殺手把偷吃夫「活活刺死」！　再詐3100萬保險金
沒住一起也能看Netflix！　1招解套
補班地獄掰了！　社畜嗨爆：恭喜各位勞工
快訊／明年剩4大連假　一張圖看懂
春節、清明才會彈性放假！　「這2年」有9天春節長假

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

怨前夫偷吃竟給他死！騙往大陸買6殺手索命　再詐3100萬保險金

約女友出遊凍未條硬「闖紅燈」　阿兵哥結局慘了

收到「eTag通知簡訊」　輸入信用卡資料慘了！遭盜刷4.5萬

黑絲女行員出手了！癡情男愛上女網友想匯80萬　因她一句話夢碎

美容教母做醫美殞命2密醫判刑　愛美卻枉死令家屬不捨

快訊／國1物流車追撞賓士！駕駛卡車內被救出　車流回堵5公里

快訊／蘋菓西打驗出黴菌！衛生局下令2產線停工　最高罰2億

驚悚畫面！小貨車載鋼瓶遭聯結車撞輾　慘成一團廢鐵爆瓦斯味

失聯女移工成恐怖密醫！做1顆牙套收3千　生鏽老虎鉗當工具

不配合疫調遭重罰30萬！確診男拒繳房產遭查封　秒出面繳清

張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD

外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

正妹想從彰化到新烏日！　搭1.5hr火車迷糊回起點

《車貞淑》醫生打群架全院吃瓜　金炳哲奔救嚴正化...戲超多XD

明道承認「曾跟陳喬恩不合」！　片場不講話：覺得她脾氣很差

5億高中生「4聖筊」指向夏姓配偶涉案｜20230524 ET午間新聞

男見嬤欲過馬路無人禮讓　後座妻下車暖攙扶助通過

怨前夫偷吃竟給他死！騙往大陸買6殺手索命　再詐3100萬保險金

約女友出遊凍未條硬「闖紅燈」　阿兵哥結局慘了

收到「eTag通知簡訊」　輸入信用卡資料慘了！遭盜刷4.5萬

黑絲女行員出手了！癡情男愛上女網友想匯80萬　因她一句話夢碎

美容教母做醫美殞命2密醫判刑　愛美卻枉死令家屬不捨

快訊／國1物流車追撞賓士！駕駛卡車內被救出　車流回堵5公里

快訊／蘋菓西打驗出黴菌！衛生局下令2產線停工　最高罰2億

驚悚畫面！小貨車載鋼瓶遭聯結車撞輾　慘成一團廢鐵爆瓦斯味

失聯女移工成恐怖密醫！做1顆牙套收3千　生鏽老虎鉗當工具

不配合疫調遭重罰30萬！確診男拒繳房產遭查封　秒出面繳清

軍公教待遇有望調整！人總：調薪共識高

高歌離席！快艇總管跳槽巫師

三陽「全新CLBCU」外型首度曝光！預計有大車廂　每公升可跑60km

不停讓行人祭重罰！花蓮第2波取締啟動　提高至法定罰鍰最高額

懸缺超過3個月！行政院核定林信德接運安會主委

岳虹遭兒「鈔票甩臉」斷絕關係！　自賞巴掌哭到鼻涕噴出

李蒨蓉曾遭地勤「翻白眼」！　感覺被歧視：彷彿我是次等乘客

明年2國定假日不補班「放假日期超尷尬」！網苦笑：應該要連假

Jessica時尚夢幻滅！　「累犯欠店租」惹怒房東遭強制趕走

鄧紫棋現身馬爾地夫「穿超辣」！　狂露纖細蠻腰IG連發美照

社會熱門新聞

姊姊把妹妹關窗台　她8樓墜落亡

10年刑期通緝犯落網 　全家在警局相擁淚別

礁溪溫泉旅館有「針孔攝影機」！記憶卡有大量影片

妻想出家　夫見內褲男坐床上氣炸

水電工沒封瓦斯　女煮飯整間爆炸亡

日籍男帶1400萬入境遭沒收！上訴結果出爐

陰經龍狠殺女友！二審維持原判　死者弟：我很失望

即／美容教母昏迷70天亡　2密醫打玻尿酸判決出爐

板橋江子翠站旁建案「路面下陷10cm」　封鎖回填

康友-KY掏空案重大進展　主嫌泰國落網

「最美魚販」被爆賣淫怒告AV導演

5億高中生「生父」身家達50億　房仲證實：不是難事

超商浩克被K到濺血　警「打完人拍照」視角曝光

「台灣第一媽媽包」創辦人爆坑殺7千萬　竟還高調炫富

更多熱門

相關新聞

以前都做體力活！她改待辦公室才知不易

以前都做體力活！她改待辦公室才知不易

坐在辦公室上班看似舒服、時間相對規律，但也不見得比較輕鬆。就有一名網友發文表示，她之前都做體力活，第一次辦公覺得很喜歡，但同時卻也發現在辦公室工作不是那麼容易，讓她感到煩心。貼文曝光後，隨即引發網友熱議。

南港輪胎2022年報虧損　「世界明珠」售7成定2025年入帳

南港輪胎2022年報虧損　「世界明珠」售7成定2025年入帳

前債清不完！　張綱維捷運宅進入三拍「底價大砍2.2億」

前債清不完！　張綱維捷運宅進入三拍「底價大砍2.2億」

產品定位尷尬！士林屋主賣房賠大錢　17台賓士休旅車飛了

產品定位尷尬！士林屋主賣房賠大錢　17台賓士休旅車飛了

「京華廣場」正式公開　標榜頂級豪辦單價超過200萬

「京華廣場」正式公開　標榜頂級豪辦單價超過200萬

關鍵字：

阮慕驊財經專家商辦回復原狀裝潢辦公室妨害自由毀損和解保密協議

讀者迴響

熱門新聞

補班頻繁引反彈！2024年3天以上假期剩4個

姊姊把妹妹關窗台　她8樓墜落亡

瑪娃長出愛心眼！一路向西大迴轉　最新各國路徑曝

80歲阿嬤遭性侵！兇手竟是19歲救生員

日本估瑪娃3天飆猛烈颱風！急煞甩尾

「樂天女孩總選舉」結果出爐！

瑪娃更壯如鐵牆　暴風圈離台很近

Jennie「大尺度18禁」美劇崩了！愛愛畫面瘋狂炸出

男星大方爆「接受自己是雙性戀」告白持修

學生站一排滑手機！網見角落「1亮點」笑：他是狠人

搭捷運耳邊突傳「快下車」！她一查發毛：白骨女

10年刑期通緝犯落網 　全家在警局相擁淚別

美到免錢坐飛機！　網美自豪：出國都有「糖果爸爸」搶買單

礁溪溫泉旅館有「針孔攝影機」！記憶卡有大量影片

又完美閃過！瑪娃大幅度北轉機率增

更多

最夯影音

更多
張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD

張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD
外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面