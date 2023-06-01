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民進黨性騷案反問受害者「為何不跳車」　許嘉恬臉書被灌：可示範嗎？

▲▼民進黨副秘書長許嘉恬爆「性騷擾吃案」。（圖／翻攝自Facebook／許嘉恬）

▲民進黨副秘書長許嘉恬爆「性騷擾吃案」。（圖／翻攝自臉書）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨前黨工深夜控訴遭遇性騷擾，卻被當時婦女部主任許嘉恬反問「妳為什麼不跳車」、「怎麼沒有叫出來」。民進黨為此火速發出道歉聲明，並強調將拉高層級調查，仍難平各界罵聲。不少網友找出許嘉恬臉書，留言狠酸「大叫完問題會解決嗎？」、「妳什麼時候能示範一下跳車自保的行為」、「可以示範如何叫出來嗎？」

有黨工在臉書文章中控訴，當時她還是學生，主責一個專案，攝影團隊在回程的路上，導演趁著大家熟睡時對她性騷擾，不僅按著她的頭靠上肩膀，在她假裝醒來並藉故起身後，還一邊說著「累了吧，看妳很疲倦」，一邊愛撫與按摩她的後頸、下巴、肩膀和胸口，當時她嚇到不斷以「這是長輩的關心」、「是我的錯覺」等理由來合理化這些行為並安慰自己，沒想到對方還在廁所堵她。

該黨工指出，自己之後上報主管，沒想到許嘉恬卻反問，「所以呢？妳希望我做什麼？」第二次面談許嘉恬更說，「那妳當下為什麼……不跳車？我不懂，妳怎麼沒有叫出來？」

民進黨聲明指出，時任婦女部主任在當時疑未妥善處理，未能積極保護受騷擾同仁，致同仁更受傷害，黨部深感遺憾；中央黨部秘書長得知此訊息後，非常重視，除已中止一切與該廠商之合作外，也立刻拉高層級，由性平部主任及主席室主任共同進行調查了解。

民進黨強調，主席室主任與性平部主任所組成之調查小組已於今日與受傷害當事人見面談話，親自了解詳情。除提供當事人必要協助、後續法律服務外，並鄭重承諾，將繼續進行後續調查與相關懲處，今10點45分則將舉行記者會。

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