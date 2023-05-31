英外相：烏克蘭有權為自我防衛攻擊境外軍事目標

▲莫斯科再度遭到無人機攻擊。（圖／路透）

文／中央社記者陳韻聿倫敦30日專電

莫斯科今天稍早再遭無人機攻擊。英國外交大臣柯維立說，他不揣測攻擊來源、也未有確切情資可分享，但攻擊「正當的境外軍事目標」應被視為烏克蘭自我防衛行動一部份，而被侵略的烏克蘭有權自衛。

柯維立（James Cleverly）今天訪問愛沙尼亞，與總理卡拉斯（Kaja Kallas）、外長薩克納（Margus Tsahkna）會晤，並在當地時間下午與薩克納一同登上目前駐防波羅的海的英國海軍兩棲攻擊艦「白島號」（HMS Albion），舉行聯合記者會。

在北大西洋公約組織（NATO）東翼前進部署，英國武裝部隊在愛沙尼亞防區扮演領導角色。在去年有11國參與、一向由愛沙尼亞主導的北約「春季風暴」（Spring Storm）年度聯合軍演，英方首次有「旅級」規模部隊人員參與。去年2月俄羅斯全面侵略烏克蘭後，北約在馬德里峰會取得共識，應強化北約東翼前進部署、提升戰備與快速反應、緊急投射能力。

柯維立與薩克納今天皆表達支持瑞典在今年7月維爾紐斯峰會登場前，儘速加入北約，以及持續支援烏克蘭，直到烏克蘭勝利。

薩克納提到，在2008年的羅馬尼亞布加勒斯特（Bucharest）峰會，北約達成烏克蘭終將加入北約的共識，而烏克蘭已證明自己對防衛歐洲的貢獻。他強調，歐洲防衛不該存在「灰色地帶」；歷史經驗顯示，「灰色地帶」往往只會刺激、加劇侵略行為。

柯維立在記者會回應英國媒體提問表示，烏克蘭有在本國領土邊界內自我防衛的正當權利，同時也有權利將軍力投射至境外，以削弱俄羅斯投射軍力至烏克蘭境內的能力。

他強調，境外正當的軍事目標是烏克蘭作為被侵略國自我防衛的一部分，這是受英國和其他國家認可的立場。

今天稍早大莫斯科地區遭數架無人機攻擊，受波及的地帶包括高階官員和富豪宅邸林立的魯布留夫卡（Rublyovka）郊區。這是繼本月初克里姆林宮遭無人機攻擊後，又一起俄烏戰火燒及俄羅斯心臟地帶的較重大事件。

俄羅斯2014年併吞烏克蘭克里米亞（Crimea），並在烏東施行非法軍事占領和高壓統治至今。據聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）統計，自去年2月24日俄羅斯發動全面侵略及無差別攻擊以來，至5月21日，烏克蘭至少有8895名平民死亡，實際傷亡數據可能更高。

英國在軍援烏克蘭方面屢扮演領導角色並引發其他國家跟進，是第一個提供烏克蘭殺傷性武器、西方主戰坦克（MBT）、長程飛彈，以及在自家境內訓練烏克蘭武裝部隊人員的國家，今年夏天並將率先開始訓練烏克蘭飛行員操作北約規格戰機，為各國未來向烏克蘭提供F-16等戰機做準備。