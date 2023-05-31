打詐是全民共識　鄭文燦：努力減少生活中的詐騙資訊

▲行政院副院長鄭文燦。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

前行政院顧問陳振崑涉im.B詐騙案遭警方拘提，行政院副院長鄭文燦31日受訪表示，行政院現在的顧問名單沒有陳振坤，至於什麼時候聘任則待查。另外，行政院打詐辦公室今成立，鄭強調，打詐是全民共識，也是朝野共同責任，感謝立法院各政黨通過打詐5法，希望每個部會努力讓詐騙案件陸續下降，生活中的詐騙資訊也可以減少。

鄭文燦說，打詐是全民共識，也是朝野共同責任，政府當然是全面打詐，目前詐騙簡訊已經慢慢下降，詐騙的投資網頁已5月份來講，下架2700多則，目前是希望各平台業者積極充分配合打詐下架，希望24小時內可以由刑事警察局通知下架。

鄭文燦提到，也感謝包括立法院各政黨在內，通過打詐5法，包括平台的下架責任，也看到電信公司跟金融機構都積極配合打詐，金融機構目前堵詐金額已經超過45億，包括銀行針對分期付款的詐騙，也採取入帳管制的方式，讓銀行進行雙方的身分確認跟交易真實性的確認。

「總之，打詐是全民行動。」鄭文燦強調，政院成立辦公室的目的是在於協調以及重大個案的掌握，我們希望每個部會的努力可以讓詐騙案件能夠陸續下降，生活中的詐騙資訊也可以減少。