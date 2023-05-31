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回應青年幕僚反李正皓連署？　賴清德：批判也是進步的力量

▲民進黨主席賴清德主持立委提名記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲賴清德今天宣布第二波艱困選區徵召名單。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席賴清德31日０宣布第二波艱困選區立委徵召名單，面對近日有跨派系黨內青年政治工作者發起連署，質疑提名小組選擇徵召人選的標準，賴清德在會中意有所指地說，年輕人才追求的理想價值，也是民進黨追求的價值，「甚至於年輕世代對民進黨批判的力道，也是民進黨進步的力量」。

民進黨上周宣布支持無黨籍政治評論員李正皓參選新北市立委第9選區（永和）立委，李後遭質疑曾涉嫌以私密影像威脅前女友，但李否認此說法。近日民進黨青年政治工作者發起「請民進黨以行動回應徵召與禮讓爭議」連署，質疑「與曾經偷拍、控制及威脅女性的候選人合作，民進黨要我們相信什麼價值？」聲明呼籲，民進黨提名小組應重新評估是否禮讓李正皓，並說明艱困選區的定義、公布初選民調、選擇徵召及徵召人選的標準，截至昨天晚間為止，共有788人參與連署。

賴清德今天下午正式提名前黨副秘書長林飛帆參選台北市第三選區（中山松山）立委，對戰尋求連任的國民黨立委王鴻薇；提名英系市議員吳沛憶參選台北市第五選區（中正萬華），對戰已表態的無黨籍參選人于美人、國民黨參選人；台北市第八選區（文山）提名蘇系市議員王閔生，挑戰國民黨老將賴士葆；並徵召市議員劉仁照參選民進黨桃園第五選區（平鎮龍潭）立委；苗栗縣第一選區（海線）徵召竹南鎮前鎮長康世明，挑戰可能被國民黨禮讓的現任立委陳超明；高雄市第三選區（左營楠梓）提名菊系市議員李柏毅，對戰國民黨市議員李眉蓁。

賴清德會中意有所指地說，民進黨推出「民主大聯盟」，希望跟社會各力量連結，共同守護台灣，民主大聯盟總統有兩個結構：Y世代與民進黨本身所栽培的青年世代，上周已經徵召一批「跨世代、跨黨派、跨領域」的人選，今天則徵召民進黨本黨優秀人才，民進黨非常珍惜年輕世代，年輕世代的理想和抱負，是國家進步發展的力量，民進黨身為台灣本土第一個長出來的政黨，年輕人才追求的理想價值，也是民進黨追求的價值，「甚至於年輕世代對民進黨批判的力道，也是民進黨進步的力量，年輕人的未來，也是民進黨的未來」。

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