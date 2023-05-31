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全聯芒果生乳捲、千層超欠吃！7款甜點限時開賣　最低銅板價有找

▲▼全聯推出芒果季甜點、麵包。（圖／業者提供）

▲全聯推出芒果季甜點。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

芒果季來了！全聯甜點品牌We Sweet也推出7款期間限定芒果甜點，其中最受消費者喜愛的捲類商品有「芒果生乳捲」、「芒果千層捲」，都使用台灣當地芒果；阪急麵包也同步推出芒果季麵包，與甜點合購現折5元。另外大潤發也推出3款新品及2款熱銷品芒果甜點，包括「芒果冰心」、「羅馬生乳包」最低銅板價有找。

▲▼全聯推出芒果季甜點、麵包。（圖／業者提供）

▲全聯推出芒果季甜點、麵包。（圖／業者提供）

全聯年年推出水果入餡甜點，發現芒果是夏日不敗人氣王，使用真材實料加上平實價格，每年都被網友推爆。今年全聯We Sweet芒果季在6/2～7/6，網羅7款超欠吃甜點，首推最熱賣「芒果千層捲」，使用台灣新鮮芒果丁，酸甜芒果香緹奶霜，搭配奶香千層餅皮，濃郁滑順層層入口，融合芒果酸甜香的滋味，是甜點控必買款！

▲▼全聯推出芒果季甜點、麵包。（圖／業者提供）

▲▼「芒果生乳捲」、「芒果千層捲」可說是必吃款。（圖／業者提供）

▲▼全聯推出芒果季甜點、麵包。（圖／業者提供）

今年還新推出3款新品，像是擠入芒果餡生乳及芒果慕斯的「芒果雙餡菠蘿泡芙」，以及擁有麻糬般Q彈外皮的「芒果Q心泡芙」；另「芒果白巧輕乳酪」不僅夾入芒果卡士達內餡，還有滑嫩芒果布丁，香甜濃郁，都是夏日必嚐滋味。

▲▼全聯推出芒果季甜點、麵包。（圖／業者提供）

▲▼「芒果雙餡菠蘿泡芙」、「芒果白巧輕乳酪」更首次使用可可追溯計畫白巧克力。（圖／業者提供）

▲▼全聯推出芒果季甜點、麵包。（圖／業者提供）

其中「芒果雙餡菠蘿泡芙」、「芒果白巧輕乳酪」更首次使用可可追溯計畫白巧克力。可可追溯計畫(Cacao-Trace)是一項巧克力永續公益計畫，直接在可可樹栽種產地與當地可可農契約合作，提供專業培訓並以公平交易價收購生豆，避免剝削，並以獨特的回饋機制，讓農民能得到實質的幫助，同時讓巧克力供應鏈永續發展。

除了We Sweet的7款芒果甜點，阪急麵包也同步亮相2款充滿熱帶水果風情麵包，像是「初夏芒果可頌」採用外酥內軟奶的可頌堡體，夾入特調芒果奶霜，再搭配台灣在地芒果乾點綴。另「仲夏芒果大理石麵包」使用特製芒果風味大理石麵包與芒果風味酥菠蘿，搭配特選芒果醬做，整體風味濃郁不甜膩。

▲▼大潤發芒果季甜點。（圖／業者提供）

▲大潤發也推出芒果季甜點，包括3款新品、2款熱銷品。（圖／業者提供）

另外，大潤發即日起也推出芒果季甜點，包括3款新品、2款熱銷品，最低銅板價有找。新品部分「椰香芒果酪」最適合夏天消暑，有著冰凍濃郁可口的椰奶凍，裹入芒果蒟弱，甜而不膩，促銷價75元。「芒果冰心」厚實戚風蛋糕搭配特調鮮奶芒果餡料，表面滿滿的新鮮芒果，清爽不膩，促銷價42元。

▲▼大潤發芒果季甜點。（圖／業者提供）

▲「芒果冰心」厚實戚風蛋糕搭配特調鮮奶芒果餡料，適合夏日品嚐。（圖／業者提供）

還有「羅馬生乳包(芒果)」以湯種小麵包，搭配濕潤的芒果餡料及新鮮芒果，口感豐富，促銷價50元。至於想要大口滿足的芒果愛好者，則推薦「芒果爽蛋糕」以台灣在地芒果與芒果卡士達餡結合，呈現多層次風味，促銷價139元。「芒果鮮奶大福」則有Q彈的麻糬皮，加入清爽的新鮮芒果及鮮奶油，是下午茶的首選，促銷價42元。

▲▼大潤發芒果季甜點。（圖／業者提供）

▲▼「羅馬生乳包(芒果)」口感豐富，「椰香芒果酪」適合夏天消暑。（圖／業者提供）

▲▼大潤發芒果季甜點。（圖／業者提供）

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