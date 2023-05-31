「換侯」聲浪起？侯友宜民調18%淪老三　朱立倫轟：策略性帶風向

▲朱立倫出席國民黨台北市議會黨團交接典禮。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

《美麗島電子報》日前公布民調，國民黨總統參選人侯友宜吊車尾並下滑至18%，並引發黨內中評委張亞中開出「換侯」第一槍。國民黨主席朱立倫今（31）日表示，國民黨不會受到1、2個「策略性帶風向民調」去影響，「想要用這種爛招來對付我們，我們不會受到影響！」

《美麗島電子報》29日公布總統大選民調，結果顯示民進黨賴清德支持度達35.8%，相較前次的35.4%差距不大，位居第二的則是代表民眾黨參選的柯文哲，支持度達25.9%；侯友宜僅剩18.3%，被柯文哲超過逾7個百分點，更慘輸賴清德17個百分點。

朱立倫今天出席台北市議會國民黨團幹部交接儀式，會後被媒體問到侯友宜民調只剩18%，黨內傳出換侯。朱對此嚴正表示，現在有太多的民調，同一天就出來3個民調，國民黨不會受到1、2個「策略性」或「帶風向」民調去影響。

朱立倫說，國民黨就是穩紮穩打、一步一腳印，讓社會能夠看到實實在在腳踏實地的國民黨。他說，其實去年九合一大選的蔣萬安也好、張善政也好，國民黨的候選人都經歷過類似這樣子的過程與波折，大家都記憶猶新，「想要用這種爛招來對付我們，我們不會受到影響！」