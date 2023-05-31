畫面曝光！美偵察機遭解放軍攔截「直接穿越前方」

▲中國殲-16戰鬥機攔截美軍偵察機，直接從美軍軍機前方穿過 。（圖／翻攝 環球時報）

記者任以芳／綜合報導

中方拒絕與美國國防部長在新加坡會見，美印太司令部昨30日立刻發布消息稱，中國戰鬥機在南海上空以「不專業」的方式攔截美偵察機。大陸軍事專家今（31）日也痛批，這是美方及其盟友慣用的套路，故意預設議題，為美防長大會發言做鋪墊，作為指責中國的例證。

陸官媒《環球時報》今（31）日報導稱，美印太司令部指出5月26日，一架中華人民共和國的殲-16戰鬥機飛行員在攔截一架美國空軍RC-135飛機期間作出了「沒有必要的咄咄逼人動作」。

美軍方指控中國飛行員「直接飛到RC-135的機頭前方」，迫使美國飛機飛過其尾流湍流。這架RC-135當時「正依據國際法在南海上空的國際空域開展安全與例行性的行動」。此外，美印太司令部還公佈中國殲-16戰鬥機以「不專業」方式攔截美軍飛機的影片。

▲根據美軍釋出影片顯示，偵察機當時因氣流影響晃動一下。（圖／翻攝 環球時報）

大陸軍事專家張學峰今觀看影片後接受《環球時報》採訪時表示，「有沒有必要，是不是咄咄逼人，不能由美方單方面定義。」

張學峰說，一般來說，中方飛行員是在透過無線電警告無效的情況下才對意圖不明的他國軍機進行外逼驅離。值得注意的是，美方稱在其「在國際空域飛行」其實是故意模糊具體位置，事實上其飛行空域通常距離中國島礁甚至大陸已經非常接近。他表示，“這種近距離偵察是任何一個國家的軍隊都不能聽之任之的。

張學峰同批，美方一直以來在南海對中國島礁以及在海上依照國際法進行正常訓練的艦艇進行抵近偵察，甚至超低空穿越艦艇上空，在附近投放聲吶浮標，這才是最明顯的咄咄逼人。中國軍方的攔截行動是在告誡美方，美國偵察機不應，也不能在南海如此任性。

對於美方艦機頻繁在南海抵近偵察，中國外交部、國防部此前多次予以駁斥。今年2月9日的中國外交部例行記者會上，發言人毛寧表示，美國是全球最大的監控偵察國家，長期在世界各地開展情報活動，美國頻繁派艦機在中國周邊抵近偵察，嚴重危害中國國家安全，破壞地區和平穩定。中方已經多次表示嚴重關切，美方應當立即停止此類挑釁行為。