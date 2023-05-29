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幕後／澳洲艦遭共軍「徐州艦＋2護衛艦」壓迫　緊靠中線以東航行

▲▼澳洲海軍巡防艦安札克號(HMAS Anzac)。（圖／ 翻攝自澳洲海軍官網）

▲澳洲海軍巡防艦安札克號(HMAS Anzac)。（圖／ 翻攝自澳洲海軍官網）

記者陶本和／台北報導

法國軍艦「普拉亞爾號」在今年4月通過台海時，被放出在海峽中線以西航行消息後，近日又有所謂澳洲軍艦同樣在海峽中線以西航行的說法。不過，經向國安高層查證，該艘澳洲的Anzac級驅逐艦與法國軍艦Prairial（牧月號），其實都是在「中線以東」航行，但在行經澎湖海域西南面時，解放軍有054A（一艘）、056 （一艘）以及東海艦隊的徐州艦接連貼近，這迫使澳艦更靠近我方。

法國花月級護衛艦、舷號F 731的Prairial（牧月號）在4月時航經台海，而當時有所謂國防部資深官員指稱，該艦以反常的「海峽中線以西」航行，且沒有任何中共解放軍戒護，而該官員甚至認為，法國軍艦是得到中共的同意，才沒有任何伴護。

對此，《ETtoday新聞雲》記者向國安高層查證，F731是在4月9日進台灣海峽沿中線北上，在接近台海中段時，約莫靠近澎湖附近，遭遇解放軍現代級的杭州艦以及另外兩艘054飛彈護衛艦跟監，因為過度靠近，法艦才隨即轉向中線以東迴避騷擾，一直到4月10日午間，才從基隆北面離開。

近來，又有消息指稱，澳洲海軍的紐澳軍團級巡防艦（Anzac-class frigate）於5月22日從南往北進入台灣海峽，同樣是在海峽中線以西航行，這跟美國、英國、加拿大等國軍艦「海峽中線以東」的航行方式有所不同。

對此，記者再向國安高層查證，該艘澳洲的Anzac級驅逐艦，是在5月22日北上進入台海，航行的路線與上次法國軍艦Prairial（牧月號）一樣，都是行經台海中線以東。

該人士指出，澳洲驅逐艦在行經澎湖海域西南面時，中國有054A（一艘）、056 （一艘）以及東海艦隊的徐州艦接連貼近，澳艦後來採取更靠向我方的航線前進，一直到5月23日上午脫離台海。

有關這艘Anzac（Anzac級首艦），是於1996年下水後，參與過波灣戰爭、伊拉克戰爭，過去也支援過東帝汶的和平維持任務，有豐富實戰經驗。國安人士強調，自四月間法艦行經台海，到這次澳洲軍艦的自由航行巡弋，兩次都有特定管道放出「軍艦是沿靠中國側的海峽中線以西」航行錯誤訊息，這令人懷疑意圖認知操作，一來誤導輿論，以為主要民主國家間對於台海立場出現分歧，二來也讓社會誤以為諸如「自由航行」的安全支持正在弱化當中。

國安人士指出，針對這兩個月來，兩波的新聞訊息操作，目前相關單位正就其脈絡與動機進行了解。

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