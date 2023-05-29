F-16、蛟龍夫人一字排開！　駐韓美軍「大象漫步」大陣仗演習

▲駐韓美軍「大象漫步」大規模地面滑行演習。（圖／翻攝美軍「烏山空軍基地」，下同）



文／中央社

韓聯社報導，美國空軍本月5日在韓國京畿道的烏山空軍基地舉行代號為「大象漫步」（Elephant Walk）的地面滑行演習，有大規模重量級戰力參與。

美國空軍27日在社群網站發布上述消息，並上傳多張美國空軍第七航空隊旗下第51、第8戰鬥機聯隊等戰力參演的照片。美軍稱，此次演習體現出美軍協防韓國的決心。

F-16「戰隼」（Fighting Falcon）、A-10「雷霆」II攻擊機、U-2S「蛟龍夫人」（Dragon Lady）高空戰略偵察機、C-12「休倫」運輸機等武器參加了此次演習。

此外，通稱「眼鏡蛇球式」（Cobra Ball）的美國空軍RC-135S電子偵察機27日起連續兩天飛臨朝鮮半島西部海域。這是美軍偵察機僅時隔10多天再次飛臨朝鮮半島。

分析指出，美軍在舉行演習約三周後公佈相關消息，並將戰略武器密集調遣至朝鮮半島，可能是再向北韓發出警示信號。

據有關方面捕捉到的資訊，近日北韓平安北道東倉里西海衛星發射場附近的第二發射場建設項目進度加快，平壤美林機場北側的閱兵訓練場有大量兵力和車輛活動。