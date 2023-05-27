美軍2025年在沖繩布署瀕海作戰團　陸戰隊司令：威攝中國

▲美軍陸戰隊司令柏格（David Berger）受訪時提到沖繩部署計畫的威懾作用。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

美國海軍陸戰隊司令柏格（David Berger）接受日本共同社專訪時表示，年初宣布2025年將在沖繩布署的美國「海軍陸戰隊瀕海作戰團」（MLR），將與日本自衛隊共同形成「牢固的統一戰線」，具有威懾對台軍事施壓的中國大陸、持續前線活動的作用。

根據共同社報導，美國與日本1月在「安全保障磋商委員會」（外交、國防首長2+2）會議上宣布2025年將在沖繩布署MLR部隊，參與「遠征前進基地作戰」（EABO）。對此，柏格表示，這項部署是為了增加對中威懾力，「將採取態勢，使（中國大陸）陸意識到（進攻台灣）是非常困難、將付出代價的。」

柏格在專訪中提到，他對過去10到15年來解放軍強化導彈部隊具有危機感，指出「第一島鏈」（從沖繩到台灣與菲律賓）在軍事上的重要性，不過現階段並無部署中程導彈的計畫。

另外，柏格強調領導美軍駐日海軍陸戰隊的第三海軍陸戰隊遠征軍與日本自衛隊「有著相當緊密的關係」，布署MLR除了強化反艦和防空，還具有後方支援的能力，可填補自衛隊的活動。

柏格同時認為，有必要與中方保持溝通，希望美國國防部長奧斯汀與中國國務委員兼國防部長李尚福，能在6月2至4日於新加坡舉行的亞洲安全會議（香格里拉對話）期間舉行美中會談。