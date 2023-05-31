烏克蘭正妹想到超商打工！爸媽嚇傻急來台阻止...結果反轉

▲烏克蘭正妹Diana曾受超商店員鼓勵，讓她有了想到超商打工的念頭。（圖／翻攝自YouTube／不要鬧工作室）



實習記者林郁婷／綜合報導

便利商店一直是台灣最大的特色，沒想到也能鼓舞外國正妹！一名在台灣發展模特兒工作的烏克蘭正妹Diana，過去曾陷入低潮，當時受到便利商店店員寫的紙條鼓舞，讓她有了想要到超商工作的念頭，沒想到遠在烏克蘭的父母得知後，嚇得立刻坐飛機來台灣，他們以為Diana過不下去了，，加上對超商的刻板印象是很小、東西很少，但是實際到超商逛過後開心直呼「和想像中的不一樣！」

「不要鬧工作室」昨（30）日在更新的影片中指出，Diana的父母和哥哥從烏克蘭來到台灣，這是一家人時隔2年團聚，同時也是他們第一次來台灣。Diana的爸爸Andrew表示，之所以來台灣，是因為聽到Diana說要去超商打工，讓他嚇了一大跳，以為是Diana在台灣走投無路了，加上過去對超商的印象是規模很小，只賣零食和飲料，「我不懂女兒為何會想放棄模特兒的工作。」

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Andrew接著透露，後來Diana告訴他，剛到台灣時曾有一段低潮時期，當時得到一名超商店員的暖心鼓勵，才能振作起來，因此才想到超商打工體驗，Andrew表示，在實際逛過台灣超商後，被多元的商品和服務折服，發現跟想像的非常不同，「我來到台灣後，看到超商的多元性，我覺得這的確是個有很多東西可以學習的產業」。

Diana的媽媽Lucy則表示，相信女兒的判斷力，不管選擇什麼職業都會全力支持，希望女兒能像海綿一般吸收新知，「她很年輕，都是好事。」她也提到非常喜歡台灣的超商，大讚台灣超商明亮又是24小時全年無休，密度度高且商品多樣，「我只是覺得這肯定是份辛苦的工作，因為要知道所有的事物」。

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