綠能光電索賄案　南檢46處大搜索！力暘負責人400萬交保

▲南檢偵辦台南市前經發局長陳凱凌向光電業者索賄案，同步對台南、嘉義、台中、新竹、桃園等之力暘能源公司等相關46處所執行搜索。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南地檢署偵辦台南市前經發局長陳凱凌向光電業者索賄案，30日指揮警調同步對台南、嘉義、台中、新竹、桃園等之力暘能源公司等相關46處所搜索，並傳訊該公司古姓負責人及相關涉嫌人、證人到案說明，訊後對涉案之古姓負責人諭知交保400萬元，相關財務會計人員3人各交保20萬元，土地規劃部人員2人各交保15萬元。

台南地檢署襄閱主任檢察官指出，2022年接獲力暘能源公司因從事光電取得土地過程疑涉不法情資，前檢察長葉淑文即時分案，由檢肅黑金專組主任檢察官周盟翔及郭書鳴檢察官共同偵辦，郭書鳴檢察官於2023年3月6日指揮法務部調查局台南市調查處執行搜索台南市政府經濟發展局，另於同年4月7日執行搜索民間公證人，除查扣證據資料，期間亦陸續傳訊台南市政府經發局相關人員訊問。

▲台南光電場利益弊端傳聞甚囂塵上，傳聞學甲88槍槍擊案亦與龐大光電利益有關。（圖／示意圖，非關本案，記者林悅翻攝，下同）

2023年5月30日上午，再由郭書鳴檢察官指揮法務部調查局台南市調查處、南部地區機動工作站、嘉義縣調查站、嘉義市調查站、中部地區機動工作站、台中市調查處、新竹縣調查站、桃園市調查處、台南市警察局佳里分局、麻豆分局，對力暘能源公司等相關46處所執行搜索，並傳訊力暘公司古姓負責人及相關涉嫌人、證人到案釐清案情。

檢察官訊問後，對於涉案之古姓負責人諭知交保400萬元，相關財務會計人員3人各諭知交保20萬元，土地規劃部人員2人各諭知交保15萬元。

據了解，台南光電利益弊端傳聞甚囂塵上，台南地檢署偵辦前台南市政府經發局長陳凱凌涉嫌利用職務向廠商索賄，台南地檢署查出他曾多次接受廠商花酒及性招待，並以購屋名義向銀行詐貸，全案依違反貪汙治罪條例、詐欺等罪提起公訴後，檢方又查出他另涉向光電業者索賄，30日發動同步搜索力暘能源台南、嘉義、台中、新北、新竹、桃園等地的46處處所，並約談相關人員到案。

力暘能源成立於2016年的，從事太陽能光電場相關業務，營運內容可說相當完善，傳在台南七股有2處光電案場，開發面積2、3百公頃，為目前台南地區最大的地面型光電場域。