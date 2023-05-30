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社會 社會焦點 保障人權

空屋環境變乾淨還停機車　正妹警覺得可疑...果然逮到通緝犯！

▲台西女警發現一處廢棄空屋突然變乾淨還有他人隨意出入，果真查到通緝犯移送法辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台西女警發現一處廢棄空屋突然變乾淨還有他人隨意出入，果真查到通緝犯移送法辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林台西警分局橋頭派出所警員許原彰、張瑜芩日前進行巡邏勤務，行經許久無人居住的空屋，發現門前無端停放一部機車，警員疑惑「這房子很久沒人住了，怎麼有機車停在門口？也變乾淨了？」發現有異，暗中經過多日訪查，順利逮捕毒品通緝犯並依法移送。

台西警分局說明，橋頭派出所警員於日前執行勤務，行經麥寮鄉中興村一處民宅，發覺已荒廢多年的空屋門口停了一部機車，警員感覺怪異四處訪查，附近居民表示該戶民宅老主人已離世，下一代也早已搬離多年未回，機車也不知是誰的。

2名警員不敢大意，連日在該處加強訪查，發現該屋已廢棄多年，但屋外環境乾淨無雜草，疑似有人居住，經多日觀察發現有一名年輕男子進出相當可疑，依據所蒐集的資料，該男是在5月12日遭到毒品通緝的林男，日前8時許，趁著男子尚在睡夢中進行逮捕，他被逮時還一頭霧水直喊「我都躲回老家了怎麼還是被抓啊？」警方依法將49歲的林男依法移送。

台西警分局長黄世德肯定員警執勤認真的態度，深耕社區用心發覺治安死角，為台西警分局的治安再添上一筆亮眼的成績，呼籲民眾，如發現有可疑人事物，請與警方聯繫，大家一起維護轄區治安。

▲台西女警發現一處廢棄空屋突然變乾淨還有他人隨意出入，果真查到通緝犯移送法辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台西女警發現一處廢棄空屋突然變乾淨還有他人隨意出入，果真查到通緝犯移送法辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 
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