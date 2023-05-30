雲林地檢相驗解剖中心揭牌　負壓解剖室讓往生者更有尊嚴

▲相驗解剖中心由台南高分檢檢察長朱家崎、法醫研究所長侯寬仁、雲林地檢署檢察長戴文亮、縣長張麗善、鎮長丁學忠共同揭牌啟用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林地檢署於虎尾鎮惠來靜楓生命園區設置相驗解剖中心，於今（30）日由台南高分檢檢察長朱家崎、法醫研究所長侯寬仁、雲林地檢署檢察長戴文亮、縣長張麗善、鎮長丁學忠共同揭牌啟用，新的相驗解剖中心啟用後，大幅提升雲林縣轄司法相驗及解剖工作環境，也讓往生者可以更尊嚴的走完人生最後一哩路。

法醫研究所長侯寬仁表示，法醫所除了戮力支援成為基層法醫師們的強大後盾之外，也調查了各地解剖室的概況並給予建議，期望承辦相驗和解剖的人員，都能在一個安全的空間作業，司法相驗、解剖在國民法官制度施行後面臨重大考驗，不管是人員本職學能的訓練，相關設備的科技化、現代化，更必須進一步提升。

侯寬仁強調，非常感謝縣府及鎮公所對於整建經費的大力挹注，雲林地檢署原解剖室整建為負壓解剖室後，將過去較為缺乏的負壓設施及汙水處理設施列為優先考量，環境的整潔和明亮程度也獲得極大的改善，值得肯定，期盼雲林地檢署的司法相驗、解剖業務能在新的環境中與時俱進。

雲林地檢署檢察長戴文亮表示，原解剖室過去因設施老舊，且與相驗區域共用導致解剖設施維護不易，加上漏水及髒汙的問題叢生，無法發揮原有功能，於疫情期間常有無法完全符合感染控制原則之疑慮。負壓解剖室是在洪家原檢察長任內提出規劃，獲得縣政府及鎮公所全額挹注，除表達感謝之意外，更期勉本署同仁在硬體設備改善後，仍能基於同理心，以審慎的態度處理每一個案件。

揭牌儀式完成後，新解剖室及相驗室的整建耗時半年以上，針對解剖室最需要的負壓及汙水處理設施做了大幅度的更新及增設，整建後負壓氣流系統及汙水處理的問題一併解決，在這個嶄新的設備及環境下，不但大幅提升法醫師解剖、相驗的安全性及便利性，也讓往生者可以更有尊嚴的走完人生最後一哩路，更希冀提升各界對於相驗解剖結果之信賴。

▲法醫師周佳選在負壓解剖室內現場解說及導覽，使長官、貴賓及媒體朋友對於整建後負壓解剖室能有更進一步的認識與瞭解。（圖／記者蔡佩旻翻攝）