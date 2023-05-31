郭台銘、柯文哲看海背影照掀熱議　他笑稱：像在拍《一路玩到掛》

▲郭台銘與柯文哲的看海背影照引發熱議。（圖／記者袁茵翻攝）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨2024總統參選人柯文哲30日出席金門浯島城隍遶境活動，與角逐國民黨提名參選總統失利的鴻海集團創辦人郭台銘同台，晚間兩人合體看海、牽手同框的背影照也掀起熱議。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆就形容，彷彿聞到一種味道，那是傑克尼克遜和摩根費里曼合演的電影《一路玩到掛》（The Bucket List）的味道。

「柯郭配真的有可能嗎？」，游盈隆坦言，在他腦海中從未出現過，直到看到柯郭兩人昨晚在金門海邊，肩並肩坐在椅子上，一起眺望遠方廈門的照片，這真是太經典了！他形容，剎那間，他彷彿聞到一種味道，那是傑克尼克遜和摩根費里曼合演的電影《一路玩到掛》（The Bucket List）的味道。

游盈隆指出，擺在郭台銘眼前只有兩條路，一是總統夢醒，高唱「瀟灑走一回」，打道回府；另一個是效法美國傳奇性富豪Henry Ross Perot 獨立參選，為理想奮力一搏。他提出，如今如果有那麼一點點可能，堂堂世界性大企業霸主願屈就柯文哲副手搭檔，那將會根本上改變2024總統大選競爭結構，也絕對是一個改變歷史的決定。

游盈隆表示，「柯郭配」若成形，直接衝擊的是國民黨陣營，受傷最重的是國民黨總統參選人侯友宜和黨主席朱立倫，尤其是這一陣子傳出侯民意支持度雪崩式下滑的時候。他提到，截至目前為止，公開發表過的民調只有「郭柯配」，沒有「柯郭配」。他直言，「柯郭配」一定比「郭柯配」強，當侯友宜最虛弱的時候，「柯郭配」一成形，國民黨陣營鐵定山崩地裂，魂飛魄散，六神無主。

從另一方面看，游盈隆提到，「柯郭配」若成形，2024總統大選會好看許多，「柯郭配」是兩支大喇叭的結合，或說是兩尊自走砲的結盟，到時砲聲隆隆，砲火亂射，過程必定精彩，大選結果的不確定性也會提高。此外，他表示，「柯郭配」如果確定，外界對中國因素介入台灣總統大選會有新的想像空間。

但游盈隆最後強調，根據經驗法則及當前各種主客觀條件，「柯郭配」仍然機會渺茫，除非未來出現無法預期的狀況。