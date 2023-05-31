黃子佼「天下稿費」捐給他　7歲癌童哲哲：我會努力打敗大魔王

▲癌童哲哲畫圖感謝各界捐款。（圖／黃淯浩提供）

記者楊惠琪／台北報導

藝人黃子佼日前控訴《天下雜誌》擅自刪減他所撰寫的專欄文章，宣布終止4年的合作，並將6位數的稿費所得全數捐給年僅7歲、罹患兒童神經母細胞瘤的癌童哲哲，其父親黃淯浩是國內多所中小學音樂社團指導老師，曾教導過的松山高中畢業校友設置粉專籌募千萬元醫療費，目前已募得900萬元，讓他感動的說：「台灣最美的風景真的是人。」

黃淯浩接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，他和妻子都是從事音樂教學工作，在各中小學和音樂教室四處兼課，因為沒有固定收入，上面有八旬老父母要照顧，又育有兩子，目前在桃園楊梅租屋，日子還算過得去，直到哲哲5歲發病，確定罹患神經母細胞瘤第四期，龐大醫療費讓家中經濟陷入困境。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃淯浩指出，哲哲一確診就被宣告第四期，癌細胞布滿全身，馬上接受化療、幹細胞移植、放射治療等療程，前後治療花了一年時間，期間還因為胰臟發炎，進行膽囊切除手術，「5歲的時光，幾乎都在醫院度過」，數十萬元的自費醫療費，所幸有林口長庚醫院基金會幫忙，才能度過經濟難關。

去年七月，哲哲再度復發，癌細胞又一次攻擊全身，再次進行化療、幹細胞移植與放療。黃淯浩說，看著哲哲身體越來越虛弱，身高120公分、體重卻不到14公斤，就跟所有癌童家長的擔心一樣，「不知道孩子可以撐到什麼時候」。跟醫生討論後，決定嘗試一種新型的癌症免疫療法GD-2，但尚未通過健保給付，治療費用約需1000萬至1500萬元。





▲去年7月哲哲癌症復發，再一次經歷癌症治療之苦。（圖／黃淯浩提供）

「只要有一線生機，當父母的怎麼可能放棄」，黃淯浩說，一開始想靠教音樂20年所累積的人脈和學生，四處借款籌募，後來他曾指導過的松山高中管樂社學生，在臉書設置粉專「哲哲抗癌手札」，寫下募款計畫並記錄哲哲的抗癌日記，經由藝術界、校友、網友轉載後，意外獲得廣大迴響，甚至連黃子佼也捐出6位數稿費。

黃淯浩表示，完全沒有想到會有名人幫忙，有天一早醒來，臉書私訊突然傳來黃子佼的語音留言，表示要捐出善款，「當下還以為自己在作夢」，也因為黃子佼在他個人臉書發文，善款從四面八方湧入，截至目前已經逾900萬元。

他說，和許多癌症家庭比起來，哲哲真的很幸運，可以得到這麼多人的關注，強調所有捐款明細都會定期公布，募得款項只會用在GD-2醫療費用上，如果善款有剩餘，會全數捐給兒童癌症基金會與神經母細胞瘤關懷協會。

黃淯浩說，孩子罹癌比自己生病更心痛，小小身軀布滿無數針孔，他和妻子眼淚不知道流了多少，但還是要強打起精神，他也常跟病友家屬分享，家長的態度要正面，孩子才會正面積極、保持愉快心情對抗病魔。他也心疼說，還好哲哲年紀還小，很多時候痛過就忘了，不會擔心日後是否會復發，甚至經常安慰父母，「放心，我會努力加油打敗大魔王。」



▲為了陪伴兒子抗癌，黃淯浩也剃了大光頭相伴。（圖／黃淯浩提供）