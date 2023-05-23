　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

致死率達15%！「神經母細胞瘤」復發率高　救命免疫藥有望納健保

▲▼GD2抗體免疫療法成為神經母細胞瘤癌童福音。（圖／記者嚴云岑攝）

▲致死率達15%！「神經母細胞瘤」復發率高，救命免疫藥有望納健保。（圖／記者嚴云岑攝，下同）

記者嚴云岑／台北報導

神經母細胞瘤是兒童癌症中極惡性腫瘤，雖然佔比僅7.8%，但死亡率佔比卻高達15%。林口長庚幹細胞與轉譯癌症研究所陳鈴津院士跨國臨床試驗證實，持續接受GD2抗體免疫治療患者，5年無復發存活率與總存活率都較僅接受標準治療者佳，上月也通過藥物共同擬定會議評估，預計將要價千萬的療程納入健保，成為癌童新福音。

小恩3歲時出現反覆發燒、腳痛、走路跛腳，一開始被當作關節炎治療，但隨著不明原因的發燒越來越頻繁，轉診至林口長庚醫院兒童血液腫瘤科後，才被診斷為第四期高危險群神經母細胞瘤，完成化療一年後不幸復發，因無力負擔高達千萬的免疫治療藥物GD2抗體，經過快2年的奮鬥，依然不敵病魔離世。

[廣告]請繼續往下閱讀...

神經母細胞瘤是兒童癌症當中，除了腦瘤、淋巴瘤之外，最常見的實體惡性腫瘤。林口長庚兒童血液腫瘤科陳世翔主任指出，神經母細胞瘤患者的疾病分期中，低危險或中度危險群病患者屬於預後較好的族群，一般來說接受手術或化學治療就有很好的預後，20年的存活率可達8成以上。

▲▼GD2抗體免疫療法成為神經母細胞瘤癌童福音。（圖／記者嚴云岑攝）

▲林口長庚醫院幹細胞與轉譯癌症研究所陳鈴津院士說明GD2抗體免疫療法研究成果。

不過，一半以上的神經母細胞瘤患者屬於高危險群，在台灣，每年約有10-15位高危險群神經母細胞瘤的癌童，即使已經以高劑量化學治療、手術切除、放射治療將癌細胞清除，治療後殘存的少數癌細胞，在各種檢查中還是很難被發現，等到癌細胞又增生到一定程度時，病症又會出現，故復發率極高，20年的存活率僅剩3成。

為突破治療困境，陳鈴津主持一項大規模跨國的臨床試驗，研究團隊從2009年至2015年間，持續納入接受GD2抗體免疫治療後的患者，長期追蹤受試者人數高達1183名。

分析結果顯示，接受GD2抗體免疫治療組和標準治療組相比較，五年無復發存活率為61%、總存活率則有72%，相較於標準治療的46%與56%有大幅進步。即使在662名大於18個月第四期高危險群的癌童中，表現依然亮眼，五年無復發存活率和總活存率分別為57%和71%，研究成果已發表於2022年12月「臨床腫瘤學雜誌(Journal of Clinical Oncology) 」。

▲▼GD2抗體免疫療法成為神經母細胞瘤癌童福音。（圖／記者嚴云岑攝）

▲神經母細胞瘤轉移患者長期追蹤成效。

臺大醫院小兒血液腫瘤科盧孟佑醫師分享經驗指出，神經母細胞瘤在2015年陳鈴津發展出新的免疫療法GD2抗體(dinutuximab)上市後，臺大醫院治療團隊積極以專案進口方式引進，針對移植後和復發高危險群病童治療，目前有10幾位病童治療使用過，在維持性治療或復發後合併化學治療使用，腫瘤治療反應不錯。

陳鈴津表示，GD2抗體已於2015年美國食品藥物管理局(FDA)核准上市，同年8月，歐洲藥品管理局(EMA)也正式給予藥證許可，可惜的是，在台灣許多適合使用GD2抗體的癌童家庭都在高價的自費藥物前望之卻步，被迫放棄最後一絲希望，希望健保能評估擴大使用標準，造福更多第四期高危險群神經母細胞瘤的病童。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／陳修將活活打死小三　二審判決出爐！
「美胸皇后」歡慶豪門婚　總裁老公遭判刑！
快訊／闖民宿對正妹臉打手槍！新郎起底是醫生　院方緊急回應
估單日確診破2萬！　第4波爆發「6月下旬達高峰」
診所院長「陰道內筋膜放鬆術」突然插入還拍照　下場慘了
「銀響力新聞獎」雙入圍！　ETtoday《台灣長照家庭圖鑑》
安卓人想跳槽！　他狂列14項功能「iPhone做不到」
獨／知名婚宴會館爆食物中毒！　20多人上吐下瀉
人妻刮痧褲子卻溼了！　課長爽喊：硬到無法睡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大王具足蟲拉麵爆紅！海產商「真實反應」曝光　日料老闆笑：理智點

估單日確診破2萬！新冠第4波爆發「6月下旬達高峰」

『銀響力新聞獎』雙入圍　ETtoday《台灣長照家庭圖鑑》受肯定

【英語TOEIC通】企業導入ChatGPT！從公司通知信學TOEIC英文

新冠疫情反撲！明起長者打疫苗「送500元衛教品」

這張神像被台灣人拜了60年！原作《騎龍觀音》曝　將在美術館展出

獨／彰化知名婚宴會館疑食物中毒！20多人上吐下瀉　業者說話了

好市多A肝莓疑似個案+1！南部女「2度驗到臨界值」第3驗才排除

安卓人想跳槽！　他狂列14項功能「iPhone做不到」

爽領10萬月薪！外商OL「想跳脫舒適圈」　眾人狂勸退：絕對後悔

瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃

屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

鹿希派登《營業中2》連節目名都不知XD　小幫手分批來⋯炎亞綸氣喊：走開！

飛龍瀑布女遺體掛山壁　救難員徒手搬運再吊掛

《黑澀會》鄭靚歆「被女友求婚」嗨翻答應　遭酸：社會病原的禍根...她截圖反擊！

非洲網紅深情翻唱《黃昏》　發音標準+渾厚嗓音網讚翻

挖呀挖正妹老師公開現身！　「無P真實長相」再掀論戰

因病拔牙變「：３」臉　橘貓憑食力快速膨脹！

大王具足蟲拉麵爆紅！海產商「真實反應」曝光　日料老闆笑：理智點

估單日確診破2萬！新冠第4波爆發「6月下旬達高峰」

『銀響力新聞獎』雙入圍　ETtoday《台灣長照家庭圖鑑》受肯定

【英語TOEIC通】企業導入ChatGPT！從公司通知信學TOEIC英文

新冠疫情反撲！明起長者打疫苗「送500元衛教品」

這張神像被台灣人拜了60年！原作《騎龍觀音》曝　將在美術館展出

獨／彰化知名婚宴會館疑食物中毒！20多人上吐下瀉　業者說話了

好市多A肝莓疑似個案+1！南部女「2度驗到臨界值」第3驗才排除

安卓人想跳槽！　他狂列14項功能「iPhone做不到」

爽領10萬月薪！外商OL「想跳脫舒適圈」　眾人狂勸退：絕對後悔

快訊／陳修將活活打死小三！二審改判10年10月

花9千元買30顆寵物雞受精卵！　「土耳其來的」男子這下慘了

拜會智庫、國會！柯文哲6／4啟動「5天訪日行」　民眾黨明開記者會說明

YouBike遭駭客入侵！全台4萬筆個資外洩　高雄1490筆流出

大王具足蟲拉麵爆紅！海產商「真實反應」曝光　日料老闆笑：理智點

頭痛別輕忽！3大症狀恐是「原發性腦瘤」　她一檢查第4期了

雙胞胎同天出生身形差超大　女意外發現「2女兒離奇隔28天受孕」

闖民宿對正妹臉打手槍！新郎起底是醫生　院方緊急回應了

倚天酷碁承銷價出爐　每股26元預計6月初上市

「美胸皇后」劉伊心歡慶豪門婚　總裁老公逃漏稅遭判刑

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

生活熱門新聞

瑪娃成今年首強颱！預估4條路線甩尾

即／大雷雨國家警報　豪雨擴13縣市

今降13℃！17縣市豪大雨　瑪娃「明開始轉彎」上看強颱

3生肖6月「賺到出油」！財運+事業齊發

瑪娃估24小時後轉強颱！周末90°北轉

馬陸大軍狂竄！　眾人驚「大地震前兆？」

5月底前衝突達顛峰　4星座14行業要注意

「闖民宿打飛機」遭起底是醫生！新郎急關版　網幫高調

即／大雨亂航班！飛機降落5次旅客狂吐

今越晚雨越大！2條件助瑪娃成強颱

即／大雷雨狂灌　桃竹深夜發淹水警報

水彈最強時刻！大雨紅爆警戒熱區曝

快訊／桃園深夜雷雨驚見「巨大漩渦」　機車全倒電桿斷

喉嚨痛到想死！這波又確診「妹子靠1招」好轉超快

更多熱門

相關新聞

3歲女童發燒後喊著腳疼 送醫一查是「兒童癌王」高危組晚期

3歲女童發燒後喊著腳疼 送醫一查是「兒童癌王」高危組晚期

湖南一名3歲女童在2022年5月的一次感冒發燒後，持續發燒不退，淋巴結、肝臟、脾臟相繼開始腫大，血小板也降到臨界值，抗病毒治療不僅沒控制住病情，反而讓病情加劇經過醫院詳細檢查，當時僅2歲半的女童最終被診斷出是被稱為「兒童癌症之王」的神經母細胞瘤（M期高危），也讓全家人陷入愁雲慘霧中。

「癌症病毒」展開人體實驗　能有效縮小腫瘤

「癌症病毒」展開人體實驗　能有效縮小腫瘤

免疫療法藥物點滴　助6歲白血病童自體殺敵

免疫療法藥物點滴　助6歲白血病童自體殺敵

抗癌曙光！華上生醫抗癌新藥解盲成功

抗癌曙光！華上生醫抗癌新藥解盲成功

名醫李光輝詐騙1.8億　遭重判10年

名醫李光輝詐騙1.8億　遭重判10年

關鍵字：

神經母細胞瘤GD2抗體免疫療法

讀者迴響

熱門新聞

快訊／急尋2張1-2月千萬發票得主！　最低「竹科台積電超商」花90元

瑪娃成今年首強颱！預估4條路線甩尾

「台灣第一媽媽包」創辦人爆坑殺7千萬　竟還高調炫富

「最美博士」睡人夫告媒體結果出爐

保時捷莫名停路中！警急破窗救人一看傻眼

超商浩克被K到濺血　警「打完人拍照」視角曝光

獨／1700萬賓利「落地20天」就撞　30歲女車主曝光

5億高中生「生母」還原愛子死前2小時內幕　配偶父子照曝光

即／大雷雨國家警報　豪雨擴13縣市

今降13℃！17縣市豪大雨　瑪娃「明開始轉彎」上看強颱

Netflix 史上最慘新片！評價「只有1分」

吸毒男砍殺7旬嬤　無情推下水泥井棄屍

3生肖6月「賺到出油」！財運+事業齊發

一躺下就睡死是警訊！7題秒測「有沒有睡眠債」

不只5億！知情者爆高中生「獲贈12億土地」

更多

最夯影音

更多
瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃

瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃
屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

鹿希派登《營業中2》連節目名都不知XD　小幫手分批來⋯炎亞綸氣喊：走開！

鹿希派登《營業中2》連節目名都不知XD　小幫手分批來⋯炎亞綸氣喊：走開！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面