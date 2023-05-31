點紅茶一杯！飲料店員「見環保杯1幕」傻了　全場驚：超級危險

▲客人拿環保杯，但原PO發現內有不明白色液體。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少手搖飲店員公認，最怕環保杯有剩餘液體，因為客人懶得洗，還裝有N天前的豆漿，開蓋瞬間臭到差點升天。近日一名女網友透露，客人拿了裝有「白色液體」的杯子來，要求做一杯紅茶加進去，讓原PO非常為難。文章曝光後，一票網友則搖頭驚喊「超級危險！」

一名女網友在Dcard表示，常有客人帶環保杯來裝飲品，若裡頭有剩餘的液體，店員們都可幫忙倒掉沖洗。然而最近原PO頭一次碰到奇葩狀況，客人杯子已裝「不明白色液體」，表示那是牛奶，但畢竟不是自家的飲品，原PO也難以確定真正成分。

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結果客人要求做一杯紅茶加進去即可，當下讓原PO非常為難。就怕有食安上的問題，原PO也困惑發問「各家手搖飲店會接受這種要求嗎？」

文章曝光後，網友們一致建議拒絕，「當然不行啊，到時候出事誰負責？我以為這種是絕對不能退讓的底線耶，超級危險」、「他要加牛奶就自己帶飲料回家再倒，先倒好再拿給店家做飲料有點奇怪」、「我也會帶牛奶去飲料店買茶，但我都多帶一個瓶子裝牛奶自己加，不管客人怎麼盧，這種的都不應該答應他」、「或許店家會怕！如果我倒進去之後，喝出了什麼事，或者沒辦法保證兩種加在一起會不會口味上不太好，客人反過來怪店家的問題，避免不必要事情發生」。

▼網友熱議。（圖／翻攝Dcard）

