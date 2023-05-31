美制裁中13個人或實體　陸使館：反覆制裁「甩鍋」破壞禁毒合作基礎

▲中國駐美大使館。（圖／中國駐美大使館）

記者鄭思楠／綜合報導

美國財政部30日以參與跨國銷售非法藥品生產設備為由，宣布制裁13個中國實體與個人。大陸駐美國大使館網站31日刊發聲明怒斥，美國一方面口口聲聲希望中方恢復禁毒合作，一方面又悍然再次制裁中國實體和個人，嚴重侵害有關企業和個人合法權益。中方對此予以強烈譴責。

大使館解釋，美方實施此次制裁的藉口是這些中國實體和個人向美國和墨西哥銷售壓片機、模具等設備。眾所周知，壓片機和模具為普通商品，具有合法用途，廣泛運用於正常工業生產中。而且根據國際慣例和通行做法，保證國際貨物不用於非法目的是進口企業的基本責任，也是進口國政府的法定義務。

大使館表示，中方一貫厲行禁毒，並本著人道主義精神，一直盡力幫助美方應對解決芬太尼問題。2019年5月，中方在全球範圍內率先整類列管芬太尼物質，為防範其非法製販及濫用發揮了重要作用。但美方不僅罔顧中方善意，反而執意以所謂新疆人權問題為由，無理制裁中國公安部物證鑑定中心、國家毒品實驗室等機構，現在又反覆制裁中國企業和個人，向中方「甩鍋」，嚴重破壞雙方禁毒合作基礎。

大使館直言，美國內毒品氾濫根源在美國自身。美國人口僅佔全球人口的5%，卻消費了世界80%的阿片類物質，而且迄今沒有永久整類列管芬太尼。在國際社會和中國芬太尼類物質管控越來越嚴格的情況下，美國芬太尼問題持續惡化，致死人數不降反升，美方應該對此深刻反思。美方不從減少國內毒品需求、加強處方藥管控、強化毒品危害宣傳教育入手，反而對他國任意揮舞制裁大棒，企圖混淆視聽、誤導公眾、轉嫁自身治理不力責任，美國民眾和國際社會對此看得一清二楚。

大使館強調，美方對中國企業和公民的制裁將為中美禁毒合作製造進一步障礙，損人害己。如果美方真心實意想解決國內毒品問題，就應尊重事實，反躬自省，糾正錯誤，停止甩鍋推責。中方將繼續採取必要措施維護中國企業和個人合法權益。

美國5月30日對中國和墨西哥的17 個實體或個人實施制裁，指控他們參與生產含有芬太尼（Fentanyl）的假藥，並且運往美國。美國財政部的聲明表示，設在中國的7個實體及6個人，以及設在墨西哥的1家企業和3個人，遭當局實施制裁。遭制裁人的人士參與壓丸機及其他設備的銷售，相關設備用於把假冒商標壓到非法生產的藥丸上，這些藥丸通常含有芬太尼並運往美國。