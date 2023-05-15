美國會報告促制裁29港國安法官　兩辦一署譴責美破壞港司法

▲美議員籲制裁港區國安法指定法官。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

美國國會及行政當局中國委員會（CECC）近日舉行涉港聽證會並發表「報告」，呼籲美國政府應該制裁29名香港國安法指定法官。對此，香港中聯辦、大陸駐港國家安全公署、國務院港澳辦等政府機構先後發聲，譴責美破壞港司法。

CECC報告認為，香港政府透過《港區國安法》刑事檢控打壓反對聲音，造成寒蟬效應。《港區國安法》構成平行法律體系，忽視陪審團和無罪推定等基本程式權利。報告列出29名參與審理國安案件的香港法官，要求美國引用聯邦《香港人權與民主法》和《香港自治法》制裁，回應他們侵蝕香港民主自由。

CECC同日就香港問題舉行聽證會，主席史密斯（Chris Smith）點名批評香港法官胡雅文（Amanda Woodcock）和郭偉健，損害香港法治和司法制度，認為有需要加以制裁。

14日，香港中聯辦發表談話表示，「美部分政客炮製發表所謂報告，肆意抹黑香港國安法和特區司法制度，叫囂對香港國安法法官實施制裁，是對我國內政和香港事務的又一次粗暴干涉，是對香港法治精神和司法制度的無理指責，我們對此表示堅決反對和嚴厲譴責。」

15日，國務院港澳辦發言人發文怒斥，中央政府堅定不移支持香港特區司法機關和司法人員依法履職，全面準確實施香港國安法，堅決維護國家安全和香港法治權威，並全力保護特區司法人員的合法權益。也正告那些美國政客，認清時代發展大勢，收起徒增笑柄的制裁把戲，放棄亂港遏華的霸權主義妄想，否則等待他們的將是歷史的無情拋棄和香港人民的有力回擊！

15日，駐港國家安全公署發言人批評，美國政客故意歪曲抹黑《香港國安法》，污名化特區法官，妄圖干擾特區法官依法獨立公正審理國安案件，堅定支持、全力保障香港特區司法機關和司法人員會全面準確、不折不扣實施國安法。