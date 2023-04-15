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大陸 大陸焦點 特派現場

美國制裁12個中企「控支援俄軍」　陸商務部︰堅決維護合法權益

▲▼中華人民共和國商務部。（圖／CFP）

▲大陸商務部回應美方再度制裁中國企業。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

拜登政府再度出手制裁中企。美國商務部下屬的工業和安全局（BIS）12日以支持俄羅斯軍方為由，將12家中國實體列入黑名單。這12家企業大多數都經營電子元件或器材，其中有6家企業總部位於香港、1家位於台灣。

對此，大陸商務部15日一早回應，中方注意到，美方近日以所謂涉俄為由，對部分中國企業實施制裁。美方的做法沒有任何國際法依據，也沒有聯合國安理會授權，是典型的單邊制裁和「長臂管轄」，嚴重損害企業合法權益，影響全球供應鏈產業鏈安全穩定，中方對此堅決反對。

大陸商務部回應，美方應立即糾正錯誤做法，停止對中國企業的無理打壓。中方將堅決維護中國企業的合法權益。

據《芯智訊》報導，這些實體已經參與或正在參與違反美國國家安全與外交政策利益活動，構成重大風險，相關名單已經通過《聯邦公報》官網公布，並將於4月17日正式生效。

被列入美國出口黑名單的12家中企，包括三合成半導體（香港）、深圳市強誠達電子、億商網路（深圳）、永利電子元器件（深圳）以及香港新三泰電子等。

美國BIS稱，這些公司被列入實體清單，主要是由於這些公司因試圖逃避出口管制和獲取或試圖獲取原產於美國的物品，以支持俄羅斯的軍事和/或國防工業基地的被列入以俄羅斯境內的實體。

這12家中國企業名單如下：

1、三合成半導體(香港)有限公司（3HC Semiconductors Co., Ltd.）：成立於1998年，總部位於深圳。它是一家電子零組件經銷商，專業代理經銷國際知名半導體產品與電子元件。

2、Allparts Trading Co., Ltd.：設於香港的電子元器件經銷商，成立於2022年7月4日。

3、Avtex Semiconductor Limited：香港元器件分銷商，經銷晶片、記憶卡等半導體元件，成立於2020年9月24日。

4、ETC Electronics Ltd.：總部位於香港，成立於2014年，為專業的電子元器件銷銷商，在俄羅斯、歐洲、中國深圳和上海設有辦事處。

5、Leadway Technology Limited：可能是2020年成立於香港的一家元器件經銷商，2022年，海航科技投資控股有限公司曾將它更改為高維科技投資集團有限公司。

6、Maxtronic International Co., Ltd.：美敦力國際成立於1995年，主要從事設計、製造和銷售全系列磁盤陣列/RAID子系統解決方案，根據現有訊息，其總部設於台灣。

7、Newsuntech Electronics Limited：香港新三泰電子有限公司，成立於2022年7月，從事多種品牌電子元器件經銷。

8、STK Electronics (HK) Co., Ltd.：斯泰克電子2017年成立於香港，主要從事電子元器件的銷售。

9、Wynn Electronics Co. Ltd.：機電元件與電子元件經銷商，在集成電路領域擁有超過10年的經驗。

10、Xinnlinx Electronics Pte Ltd.：成立於2016年，主要銷售Xilinx（賽靈思）、英特爾等公司電子產品。

11、Yishang Network (Shenzhen) Co., Ltd.：億商網路有限公司，2014年成立於深圳，從事網路開發。

12、Yongli Electronic Components (Shenzhen) Co., Ltd.：永利電子公司，2011年3月成立於深圳，是電子元器件混合型經銷商。

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