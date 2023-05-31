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疫後觀光有信心！觀光博覽會4天湧人潮　花蓮形象館人氣爆棚

▲花蓮形象館各項促銷活動、精美遊程及伴手禮產品吸引民眾搶購。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮形象館人氣爆表，超強的買氣讓業者對疫後觀光市場深具信心。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2023台北國際觀光博覽會」29日於台北世貿一館正式閉幕，四天展期吸引逾近30萬人次參觀。花蓮縣各觀光相關協會與業者，設置花蓮形象館共同參展，各項促銷活動、精美遊程及伴手禮產品吸引民眾搶購，讓花蓮形象館「永續洄瀾美埊(ㄉ一ˋ)」人氣爆表，超強的買氣讓縣內參展業者及協會對疫後觀光市場深具信心，並盼國內外遊客到訪為花蓮觀光產業再創消費活力。

大山大海的花蓮具有豐富觀光資源，最適合國內外遊客疫後到花蓮大口深呼吸！這次花蓮形象館能有亮麗展售成績，除了業者提供多項精緻的遊程產品及優惠，更重要的是縣長徐榛蔚推動永續觀光理念，並發展各項深度漫遊的主題遊程，正好符合疫後旅遊趨勢，讓國內外遊客紛沓而至。

▲花蓮形象館各項促銷活動、精美遊程及伴手禮產品吸引民眾搶購。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮形象館人氣爆表，超強的買氣讓業者對疫後觀光市場深具信心。

本次花蓮形象館以「花蓮絕美步道」為佈展主題，貼近遊客渴望探訪自然大口深呼吸的旅遊心境，再加上參展業者及協會旺盛的合作精神，一同衝高花蓮形象館整體業績。

▲花蓮形象館各項促銷活動、精美遊程及伴手禮產品吸引民眾搶購。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮形象館各項促銷活動、精美遊程及伴手禮產品吸引民眾搶購。

張志翔處長指出，花蓮縣政府推出「永續遊花蓮獎勵方案」，鼓勵遊客至花蓮住宿旅遊，引動食宿遊購行各項消費；於今年11月30日前，自由行旅客只要在花蓮合法旅宿業住宿，並前往本活動任三項指定旅遊點或指定活動，至活動網站登錄即可參加抽獎，將有機會把特斯拉汽車開回家；活動內容也包括旅行社獎勵方案，國內旅行社只要帶 20 人以上團體在花蓮合法旅宿業住宿，並前往任三項指定旅遊點，每晚可申請5,000 元帶團獎勵金（住三晚為上限），此外旅行社將指定活動或指定遊程列入行程，還可額外獲得加碼獎勵金2,000元，活動期間到11月底為止，額度有限歡迎盡早申請利用。歡迎全國鄉親好朋友們來到花蓮旅遊留得久、走得慢、玩得深，感受不一樣的花蓮。

花蓮縣政府與觀光業者攜手，今年度除了參加本次「台北國際觀光博覽會」，6月份則鎖定嘉義、台南、高雄、屏東等南部遊客，結合縣內瑞穗、安通溫泉等花蓮南區旅宿行業者參加於高雄展覽館舉辦的「高雄市旅行公會國際旅展（6/2-6/5）」，並對準新竹科技園區等高科技企業員工，聯合縣內眾多五星級飯店與休閒旅遊業者參加於竹北體育館「新竹國際觀光旅展（6/16-6/19）」，讓中南部遊客能就近選購花蓮優質旅宿行產品，到花蓮體驗慢活的深度旅遊！
 

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