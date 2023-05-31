瑪娃「最新路徑更偏東」　今午後大雨範圍出爐！最快今晚解除海警

記者李宜秦／台北報導

中颱瑪娃過去三小時強度稍微減弱，預計未來暴風圈有縮小趨勢，最新路徑預測顯示，颱風將偏北往北北東前進，明日下半天往東北加速離開，若是颱風減弱速度快，台灣有機會提早脫離其暴風圈影響範圍，最快今晚解除海警。今日東北部山區、北部山區降雨最明顯，午後中南部也要留意可能出現局部大雨。

▲瑪娃颱風最新路徑預測更往東偏。（圖／氣象局）

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根據最新資料顯示，颱風過去三小時強度稍減弱，目前中心在鵝鑾鼻東方海面，向北北東轉北移動，其暴風圈正掠過台灣東南部近海，對巴士海峽及台灣東半部海面構成威脅。預計此颱風未來強度有稍減弱且暴風圈有縮小的趨勢。

▲瑪娃颱風影響，北部、東半部持續有雨，午後中南部也會有雷陣雨。（圖／氣象局）

氣象局預報員謝佩芸表示，稍早有明顯對流移入宜花帶來明顯風雨，新北南側到桃竹一帶也受地形影響出現降雨，今日北部、宜花仍整天有雨，尤其東北部山區、北部山區雨勢最明顯。

中南部雖然上半天天氣穩定炎熱，但下半天受到熱對流影響，將會出現午後雷陣雨，尤其南部地區容易出現小範圍局部較大雨勢。

明日颱風北上，宜花降雨較為緩和，北部山區持續。周五颱風遠離，各地雨勢趨緩。今晚蘭嶼、綠島風力減小，但明日南部、東北角陣風更明顯。而台灣周遭海域海象依然惡劣。