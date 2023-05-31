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日本人氣「瑪莉餅乾冰淇淋」來了！咬下流出香濃焦糖　超商獨家販售

▲▼7-11獨家引進「森永瑪莉餅乾焦糖冰淇淋」。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11獨家引進「森永瑪莉餅乾焦糖冰淇淋」，每一口都能品嚐超濃焦糖香。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者周姈姈／綜合報導

愛吃焦糖的你快看過來！就有超商獨家引進「瑪莉餅乾焦糖冰淇淋」，餅乾中間是滿滿的焦糖冰淇淋，咬下還會流出超香濃的焦糖，直接被療癒，且即日起還可搭配冰品優惠活動，指定冰品任2支最低0元起。

為慶祝日本森永瑪莉上市100周年，7-11獨家引進「森永瑪莉餅乾焦糖冰淇淋」，脆脆的瑪莉餅乾，夾著厚厚的焦糖風味冰淇淋，咬下還會流出焦糖醬，焦糖控絕對不能錯過；同步還有超Q粉色系「森永客美多草莓歐蕾漂浮聖代」，由日本客美多咖啡館監製，杯子裡裝的是草莓歐蕾風味碎冰，還加了白巧克力豆增添口感。

▲▼7-11獨家販售「森永客美多草莓歐蕾漂浮聖代」。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11獨家「森永客美多草莓歐蕾漂浮聖代」，粉色系超可愛。

即日起吃冰可搭配優惠，7-11在6/27前推出「國際冰品節」活動，指定冰品任2支最低0元起，再加碼冰品集點GO，任1件集1點／任2件加贈1點，集滿可兌換指定冰品，還有7-11 APP同步玩，6/27前OPEN POINT會員每日可免費玩2次。

▲▼必勝客開賣「1公尺巨飽盒」。（圖／業者提供）

▲派對神器「1公尺巨飽盒」回來了。（圖／必勝客提供，下同）

必勝客2022年首度推出「1公尺派對巨飽盒」，集結10大人氣美食一口氣塞進長1公尺的紙盒當中，一上市就掀起話題吸引一票人瘋搶，擁有超高人氣，這次宣布升級再回歸，裡頭的方形比薩首度換上沒有邊的「底特律無邊脆皮比薩」，主要使用加量起司烤出酥脆口感，且開放搭配各種經典口味，且無邊比薩目前也只在「1公尺派對巨飽盒」才吃得到，肯定要搶嚐鮮。

▲▼必勝客開賣「1公尺巨飽盒」。（圖／業者提供）

▲這次方形比薩首度推出沒有邊的「底特律無邊脆皮比薩」。

必勝客「1公尺派對巨飽盒」除內含3份方形比薩外，還有2款口味任選紙包筆管麵或飯，以及5樣高人氣熱烤副食包括BBQ烤雞（8翅8腿）、薯金幣40個、德國芝心腸8個、麻糬QQ球（巧克力）8個和黃金和風鱈魚塊8個，超澎湃組合即日起於全門市開賣，全台只有1萬份。

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