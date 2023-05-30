瑪娃龜速「散步都比它快」　氣象局曝發陸警可能！雙重打擊強度減弱

▲瑪娃移動速度非常緩慢。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

中度颱風瑪娃強度略為減弱，不過七級風暴風圈半徑仍維持300公里左右，颱風北上速度緩慢，今日宜花降雨較多，入夜雨勢更明顯，北部地區連桃園、新竹降雨機率都提高，明天是降雨最劇烈的一天，北部山區、宜蘭可能出現局部大雨或豪雨。由於颱風北轉角度大，因此發陸警機率越來越低。

氣象局課長林秉煜表示，颱風目前距離鵝鑾鼻東南東方450公里，明日此時預計會移動到鵝鑾鼻東南東方410公里，移動速度緩慢，台灣東北部海域逐漸進入暴風圈籠罩範圍。

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今日宜花降雨較多，尤其宜蘭山區雨勢明顯，大台北、花東有局部降雨，而桃園以南天氣較為穩定炎熱，台中以南、金門嚴防36度以上高溫，目前台南、金門、高雄、台中都出現35度以上高溫。

▲▼瑪娃最新路徑預測顯示發陸警機率低。（圖／氣象局）

今日晚上宜花降雨更多，北部包括桃園、新竹降雨機率也會提高，明日雨勢最明顯，除北部降雨增加外，宜蘭、北部山區將出現局部大雨或豪雨。周四因風向改變，宜花降雨略微趨緩，但北部山區降雨增加，可能有局部大雨。周五、六颱風遠離，各地雨勢減緩，改以午後雷雨為主。

從最新路徑預測來看，颱風北轉角度大，氣象局預報員葉致均表示，雖然仍無法排除發布陸警可能性，但發布機率很低。

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，瑪娃進入海水熱焓量低的區域，加上乾空氣入侵，雙重打擊之下導致強度減弱許多，結構也變得較為鬆散，未來24小時緩步向北前進，時速不到5公里，「散步都比它快」，不過在瑪娃北轉離開前，都仍須時刻注意其動態。