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大一妹「疑遭8室友孤立」宿舍墜樓亡！閨蜜踢爆霸凌惡狀　校方發聲

▲▼網傳19歲女生疑遭孤立墜樓身亡。（圖／翻攝自微博）

▲網傳19歲女生疑遭孤立墜樓身亡。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

福建一高職19歲大一女生疑似遭室友孤立墜樓身亡，室友事後被保送本科。監視器畫面顯示，她當晚7點回到宿舍後，由於沒帶鑰匙無法進門，敲了幾分鐘才進去，8點2分就墜樓了。5月30日，該校工作人員表示，關於當事女生墜亡的相關情況校方和警方還在調查中，8名室友保送本科的傳言不實。

據《北京青年報》報導，網傳消息稱，5月26日晚，福建農業職業技術學院一名19歲的大一女生疑似因遭受室友孤立和霸凌，從宿舍樓13層墜樓身亡。

據墜亡女生的一名朋友發帖稱，事發當天，女生正常去上課、吃飯。監視器畫面顯示，當晚7點過後，她回到宿舍，由於沒帶鑰匙無法進門，敲了幾分鐘才進去，但後來不知道發生了什麼，當晚8點2分女生就墜樓了。

該朋友稱，當事女生曾說自己被幾名室友孤立，在宿舍群裡被室友罵「怎麼不去死」，曾找輔導員調解並希望換宿舍。

墜亡女生的高中同桌也發帖稱，女生此前曾說自己與室友不合群，在2022年12月初曾表示，「宿舍待不下去了，要換宿舍」，幾天後還遇到室友不給她開門，把她的東西丟在宿舍外的情況。

兩人的微信聊天紀錄顯示，2022年12月10日，當事女生給高中同桌發來一張個人物品散落在宿舍外的照片，並稱「我在宿舍門（口），沒門進」。

據學校官網介紹，福建農業職業技術學院是福建省教育廳主管的公立、全日制普通高等學校，是福建省唯一的農業類高等職業院校。

有網傳消息稱，事發後，當事女生的8名室友換了宿舍，還自稱已經保送本科。還有人質疑學校延誤救人，沒有第一時間叫救護車。

對此，5月30日，福建農業職業技術學院工作人員稱，發現有學生墜樓，學校第一時間撥打急救電話並報警。關於當事學生墜亡一事，校方和警方都還在調查中，調查結果出來後將向社會公布。該工作人員表示，該學生是否遭受室友孤立和霸凌也還在調查中，其8名室友保送本科的傳言不實。

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